新北四技二專登記分發今放榜 錄取率九成四創新高

115學年度四技二專日間部聯合登記分發今放榜，新北技職學生1255人登記，錄取1177人，錄取率達94%，其中，公立技高錄取率達98%。教育局表示，此展現新北技職學生在專業實作、學科素養與跨域學習上的紮實成果。

教育局指出，新北建構技職學生升學支持系統，從高一性向探索、高二專業深化到高三升學衝刺，透過統測模擬測驗、學科與專業科目增能、歷年錄取資料分析、AI數位解題及個別化志願諮詢，協助學生掌握自身優勢、妥善安排志願序。

除考前輔導外，更重視學生長期累積的學習力、專業力及自我管理能力，讓學生依據興趣、能力與生涯目標，選擇適合自己的升學道路。

錄取國立台北科技大學電機工程系的新北高工電機科陳柏廷表示，原先就讀新北高工電機科時成績並非頂尖，入學後決心改變過去的讀書習慣，認真投入課業與班級事務，持續精進專業能力，也培養了責任感與自信，最終順利錄取理想校系。

新北高工張庭沁錄取國立台北科技大學資訊工程系，她表示剛入學時曾因專業科目挫折而懷疑自己，在師長鼓勵下逐漸找到學習方向，透過反覆練習、釐清觀念與妥善安排時間，培養解決問題的能力，也讓我更堅定朝電子領域發展，順利錄取理想校系。

錄取國立高雄餐旅大學餐飲管理系的淡水商工餐飲管理科顏宸浩說，從小在家中小吃店成長，對餐飲充滿熱情。高中期間透過海外教育旅行拓展國際視野，也在旅館接待選手培訓中提升英語與自主學習能力，這些歷練成為我錄取理想校系的重要養分。

三重商工李立泰校長表示，看見孩子們在四技二專聯合登記分發締造佳績，深感驕傲！秉持「務實致用、創新卓越」的精神，推動AI跨域實作與產學合作，期許未來能陪伴每位孩子適性發展、精進專長，展現專業自信，綻放耀眼的職人光彩。

教育局提醒，考生可至官方網站查詢錄取結果及榜單，並依各錄取學校規定完成報到、註冊及繳費，以免影響錄取資格；如對分發結果有疑義，應於8月7日中午12時前提出複查申請。