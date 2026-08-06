退去美妝改穿重裝 勞動部南分署16歲女銲將挑戰自我全國技能競賽奪牌

火花飛濺、千度高溫的銲接台前，16歲成大附屬高中板金科學生郭于瑄用雙手焊出自己的舞台、贏得第56屆全國技能競賽銲接職類勇奪銅牌。這是本屆銲接職類唯一獲獎的女性選手，以實力打破外界對女性投入銲接領域的刻板印象。

郭于瑄國中讀美術班，喜歡繪畫，也熱愛美學相關事物。升上高中希望將美術應用於生活，選讀板金科，原本期待投入金屬藝術領域，沒想到在高一氣銲課第一次接觸銲接後，對這項技術產生濃厚興趣，進而踏上技能競賽之路。

回憶初學時因手部力量不足，連銲槍都無法直接按壓，必須借助大腿施力才能操作。郭于瑄競賽訓練期間，不僅長時間練習雙手痠痛，甚至一度無法寫字，還得搬運重達20多公斤的模具，對體力是一大考驗。

同齡女孩許多熱中流行、美妝，郭于瑄卻每天穿著專業防護裝備，在高溫與焊花中反覆磨練。練習時與汗水和熱氣為伍，更面對上千度鐵水熾熱考驗，難免燙傷。她坦言，愛漂亮的女孩看見傷痕會心疼，但一上場便專注度破表，再熱再痛也要維持姿勢與銲道穩定，呈現最好的自己，絕不能讓辛苦白費。

決定競賽初期，不少老師、同學勸她放棄，認為銲接工作辛苦，不適合女生。然而不服輸的個性她選擇堅持，也相信能力來自不斷練習，而非性別決定。即使訓練期間曾多次萌生退意，她仍告訴自己，既然選擇了，就要努力走到底。

郭于瑄去年首次挑戰全國賽雖未能站上頒獎台，卻看見頂尖的實力，也找到自己精進方向。返校後重新調整訓練方式，研究國外優秀選手作品、向前國手學長請益，指導從銲道控制、熔池判斷到臨場應變逐一修正，不斷提升技術穩定度。她表示，職訓師不僅協助突破技術瓶頸，也在面臨壓力時給予鼓勵，成為持續精進的重要力量。

決賽當天郭于瑄因緊張幾乎整夜未眠，直到作品完成最後測試，確認沒有漏水，壓力才瞬間釋放，忍不住當場落淚。當成績揭曉確定銅牌時，她深刻感受到一路以來的努力終於開花結果。

郭于瑄表示，銅牌不僅是對技術的肯定，更象徵一路走來的成長與突破，讓她信心倍增。她最感謝分署職訓師、學校老師與學長悉心指導，還有首銳銲材給予的資源，及家人始終無條件的支持。即使父母心疼她的傷痕，仍一路鼓勵她勇敢追夢，並告訴她「不管成績如何，妳永遠都是我們的驕傲。」。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，這次分署培訓選手共得20面獎牌，亮眼成績來自日復一日努力。郭于瑄堅持努力突破自我，展現技能沒有性別之分。他也肯定所有選手勇於挑戰，技能競賽不只是競逐獎牌，更是培養專業能力、抗壓韌性及解決問題能力的重要歷程，期盼更多青年勇於投入技職領域，持續精進專業技能，為自己開創更多可能。

卸下美妝改穿重裝，勞動部南分署16歲女銲將挑戰自我全國技能競賽奪牌。圖／分署提供