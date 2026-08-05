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比英文更難的是這件事 南投高商學生奪全國金牌揭旅館接待真功夫

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投高商學生楊程凱（右）勇奪全國技能競賽旅館接待職類金牌，由總統親自頒獎。圖／南投高商提供
南投高商學生楊程凱（右）勇奪全國技能競賽旅館接待職類金牌，由總統親自頒獎。圖／南投高商提供

國立南投高商在第56屆全國技能競賽傳出捷報，在「旅館接待」職類勇奪1金1佳作。應用英語科一年級學生楊程凱摘下金牌，由總統親自頒獎；觀光事業科一年級學生洪于捷獲佳作，展現學校跨科培育人才成果。

第56屆全國技能競賽於8月2日落幕，「旅館接待」職類競賽涵蓋專業筆試、英文聽力、前台接待、後場行政、收益管理、商務簡報及綜合情境演練，全程依國際觀光旅館營運流程設計，全面考驗選手英文能力、專業知識、服務禮儀、臨場反應及問題解決能力，是國內旅館接待領域的重要競賽。

南投高商應用英語科教師莊鵑萍、觀光事業科教師陳俐淳組成指導團隊，歷經近10個月培訓，並以大會指定的澳洲墨爾本Batman's Hill on Collins飯店為模擬情境，從英文商業書信、專業用語、飯店管理、前台接待、客訴處理到收益管理等內容反覆訓練，強化學生實戰能力。

拿下金牌的楊程凱表示，競賽最大的挑戰並非只有英文，而是在有限時間內完成前台接待、行政作業、客訴處理、收益管理及臨場應變，每項工作都必須兼顧效率與服務品質。近10個月的訓練，不僅提升英文能力，也學會在高壓環境中保持冷靜、快速判斷與解決問題。

他說，從總統手中接過金牌時，深刻感受到努力終於獲得肯定，也感謝家人及兩位指導老師一路陪伴與指導。

獲得佳作的洪于捷表示，備賽期間最大的挑戰是英文，因此投入大量時間練習商業書信、英文簡報及口語表達，雖曾因挫折想放棄，但在家人、老師與同學鼓勵下堅持到底，最終提升英文能力與自信，更加確立未來投入旅館服務產業的目標。

校長劉玲慧表示，此次奪得全國金牌與佳作，是學生、指導老師及行政團隊共同努力的成果，也展現學校深耕技職教育、重視跨域學習與國際語言能力的成果。未來將持續深化跨科合作，結合產業需求與國際趨勢，培育兼具專業能力與國際視野的技職人才。

南投高商在全國技能競賽旅館接待職類勇奪1金1佳作，展現跨科培育成果。圖／南投高商提供
南投高商在全國技能競賽旅館接待職類勇奪1金1佳作，展現跨科培育成果。圖／南投高商提供

南投高商 旅館 英文

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