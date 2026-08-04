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樹德家商全國技能賽摘5金 美容職能類15年連霸刷新紀錄

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
拿下金牌、守住15連霸的美容職類金牌得主鄭貴勻。圖／樹德家商提供
拿下金牌、守住15連霸的美容職類金牌得主鄭貴勻。圖／樹德家商提供

高雄市樹德家商參加第56屆全國技能競賽，一口氣抱回5金、2銀、1銅、2個第四名、1個第五名及1件佳作共12個獎項，最受矚目的莫過於美容職類再度摘金，將「15連霸」紀錄推向新高，也讓這所南台灣老牌技職名校，再次證明深厚的競技實力。

拿下金牌、守住15連霸的美容職類金牌得主鄭貴勻說，備賽期間每天反覆練習、不斷修正細節，真正珍貴的不是金牌，而是在一次次修正中累積的經驗與成長，最終她順利接棒學長姐，寫下前所未有的紀錄。

另一位金牌得主劉彥辰的故事，同樣令人印象深刻。來自新竹的他，因仰慕樹德家商美容科的名聲，高中毅然離鄉南下求學，住進宿舍展開三年技職生活，原本只是對美髮有興趣，經老師發掘美感與創作潛力後，投入選手培訓，歷經兩年高強度訓練與無數次挫敗，終於在美髮職類奪下金牌。

他說，住校期間老師像家人一樣陪伴照顧，讓他在訓練最辛苦的時候沒有放棄，也讓這面金牌有了更深的意義。

廣告設計科今年堪稱黑馬，一口氣抱回兩面金牌，其中，3D數位遊戲藝術職類金牌得主陳榕璟，去年還是幾乎零基礎的新手，如今成功逆襲奪冠。

另一位校友黃芙雁畢業後持續返校接受訓練，以「回娘家」之姿再戰全國，最終拿下平面設計技術職類金牌，替學弟妹做了最佳示範。

除五面金牌外，樹德家商在各職類也大有斬獲，美容職類白耘綺、陳芃蓁分獲銀牌、銅牌，游家嘉第四名；美髮職類許瀞心拿下銀牌、陳笄鳳第四名、柯明希獲佳作。

國中技藝教育班學生林靖婕勇奪青少年組美髮金牌；餐飲管理科楊丞睿在西餐烹飪職類拿下第五名，展現跨領域技藝培育成果。

校長陳清美表示，競賽成績背後不只是學生努力，還有教師長期陪伴、學校完善培訓制度及產學合作累積的成果，將持續培育兼具專業技能與創新能力的人才，登上國際技能競賽舞台，讓世界看見台灣。

高雄市樹德家商全國技能賽摘5金，美容職能類15年連霸刷新紀錄。圖／樹德家商提供
高雄市樹德家商全國技能賽摘5金，美容職能類15年連霸刷新紀錄。圖／樹德家商提供

餐飲管理科楊丞睿在西餐烹飪職類拿下第五名，展現跨領域技藝培育成果。圖／樹德家商提供
餐飲管理科楊丞睿在西餐烹飪職類拿下第五名，展現跨領域技藝培育成果。圖／樹德家商提供

樹德家商全國技能賽摘5金，美容職能類15年連霸刷新紀錄。圖／樹德家商提供
樹德家商全國技能賽摘5金，美容職能類15年連霸刷新紀錄。圖／樹德家商提供

樹德家商全國技能賽摘5金，美容職能類15年連霸刷新紀錄。圖／樹德家商提供
樹德家商全國技能賽摘5金，美容職能類15年連霸刷新紀錄。圖／樹德家商提供

金牌得主劉彥辰。圖／樹德家商提供
金牌得主劉彥辰。圖／樹德家商提供

金牌 技職 全國技能競賽

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