二林工商選手張庭瑀全國技能競賽奪金 願望是「大家記住我的名字」

張洺瑄、張庭瑀姊妹就讀國立二林工商，姊姊張洺瑄在學期間表現優異，張庭瑀總是被稱作「張洺瑄的妹妹」，姊妹兩人參加第五十六屆全國技能競賽，張庭瑀榮獲油漆裝潢種青少年組金牌，開心的說「現在大家可以記住我的名字」。

第五十六屆全國技能競賽本月2日在台北南港展覽館落幕，全國1070名青年組與青少年組選手角逐六大群類、119個職種的優勝，二林工商室內空間設計科在油漆裝潢職種「大滿貫」，拿下青少年組金牌、銅牌及青年組銅牌、佳作，展現深厚的技能培育實力。

屏東科技大學一升二年級的張洺瑄畢業於二林工商室設科，和仍在二林工商室設科求學的妹妹張庭瑀同場競技，張庭瑀得到青少年組金牌，張洺瑄得到青年組銅牌，姊妹都獲獎，成為今年賽事佳話。

張庭瑀今表示，姊姊張洺瑄一直是她的學習榜樣，但她更希望透過努力證明自己也有能力被表揚，這面金牌不只是競賽成績，更是對自己多年努力的最好回報，而且大家都叫她「張洺瑄的妹妹」，「現在我想大家記住我的名字。」

室設科學生王芃媁在國中技藝班已表現出對技能競賽感到興趣，升學二林工商，主動加入二林工商油漆裝潢培訓團隊，和張庭瑀並肩練習，這次競賽得到青少年組銅牌。

俗語說「名師出高徒」，二林工商得獎學生的背後有室設科主任黃晨琬和老師江雅微、邱智麟共同指導油漆裝潢職種。黃晨琬表示，油漆裝潢每一道工序都必須反覆練習，才能在競賽中發揮最佳水準，選手全員獲獎是長時間扎實訓練累積而來的成果。

實習主任黃秋柑指出，二林工商從國中技藝教育向下扎根，到高中階段建立完整培訓制度，讓學生循序累積實力，長年耕耘才能在全國競賽中持續展現亮眼表現。

校長丁志昱說，即將在9月底舉行的國際技能競賽，我國展示設計、漆作裝潢及砌磚三個職種的國手，都出自二林工商培育，證明二林工商持續在技能競賽繳出亮眼成績，而且只要提供學生完善的學習環境與資源，每一位孩子都有機會找到自己的舞台、發揮所長。