快訊

桃機一航廈已47年逼近使用年限 重建初步規畫明年曝光

黃崇仁生前未竟心願曝…家屬：全力支持力積電經營團隊 盼兌現明年配息承諾

懶人包／告別20分鐘窒息量！處置股票減至5天、2分鐘撮合 新舊制對比圖解

聽新聞
0:00 / 0:00

二林工商選手張庭瑀全國技能競賽奪金 願望是「大家記住我的名字」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國立二林工商校友張洺瑄（右）得到第五十六屆漆作裝潢青年組銅牌，妹妹二林工商學生張庭瑀勇奪漆作裝潢青少年金牌。圖／二林工商提供
國立二林工商校友張洺瑄（右）得到第五十六屆漆作裝潢青年組銅牌，妹妹二林工商學生張庭瑀勇奪漆作裝潢青少年金牌。圖／二林工商提供

張洺瑄、張庭瑀姊妹就讀國立二林工商，姊姊張洺瑄在學期間表現優異，張庭瑀總是被稱作「張洺瑄的妹妹」，姊妹兩人參加第五十六屆全國技能競賽，張庭瑀榮獲油漆裝潢種青少年組金牌，開心的說「現在大家可以記住我的名字」。

第五十六屆全國技能競賽本月2日在台北南港展覽館落幕，全國1070名青年組與青少年組選手角逐六大群類、119個職種的優勝，二林工商室內空間設計科在油漆裝潢職種「大滿貫」，拿下青少年組金牌、銅牌及青年組銅牌、佳作，展現深厚的技能培育實力。

屏東科技大學一升二年級的張洺瑄畢業於二林工商室設科，和仍在二林工商室設科求學的妹妹張庭瑀同場競技，張庭瑀得到青少年組金牌，張洺瑄得到青年組銅牌，姊妹都獲獎，成為今年賽事佳話。

張庭瑀今表示，姊姊張洺瑄一直是她的學習榜樣，但她更希望透過努力證明自己也有能力被表揚，這面金牌不只是競賽成績，更是對自己多年努力的最好回報，而且大家都叫她「張洺瑄的妹妹」，「現在我想大家記住我的名字。」

室設科學生王芃媁在國中技藝班已表現出對技能競賽感到興趣，升學二林工商，主動加入二林工商油漆裝潢培訓團隊，和張庭瑀並肩練習，這次競賽得到青少年組銅牌。

俗語說「名師出高徒」，二林工商得獎學生的背後有室設科主任黃晨琬和老師江雅微、邱智麟共同指導油漆裝潢職種。黃晨琬表示，油漆裝潢每一道工序都必須反覆練習，才能在競賽中發揮最佳水準，選手全員獲獎是長時間扎實訓練累積而來的成果。

實習主任黃秋柑指出，二林工商從國中技藝教育向下扎根，到高中階段建立完整培訓制度，讓學生循序累積實力，長年耕耘才能在全國競賽中持續展現亮眼表現。

校長丁志昱說，即將在9月底舉行的國際技能競賽，我國展示設計、漆作裝潢及砌磚三個職種的國手，都出自二林工商培育，證明二林工商持續在技能競賽繳出亮眼成績，而且只要提供學生完善的學習環境與資源，每一位孩子都有機會找到自己的舞台、發揮所長。

第五十六屆全國技能競賽閉幕，國立二林工商（由左而右）國手洪錦瑋、實習主任黃秋柑、室設科主任黃晨琬、佳作林怡薰、銅牌張洺瑄。圖／二林工商提供
第五十六屆全國技能競賽閉幕，國立二林工商（由左而右）國手洪錦瑋、實習主任黃秋柑、室設科主任黃晨琬、佳作林怡薰、銅牌張洺瑄。圖／二林工商提供

名字 張庭 全國技能競賽

延伸閱讀

全國技能競賽頒獎 賴總統：持續投資技職教育

父罹癌、母扛3份工養家 彰化木工少年三度挑戰全國賽拚國手夢

林義傑也是校友！台北「東南西北」四大高校之一西湖工商 2004 年停招

征戰國際奧林匹亞競賽 雄中張宸睿奪化學金牌、曾宇凡擒數學銀牌

相關新聞

托盟：59%民眾支持「校校有公托」政策 補助私托逾3成不認同

我國公共托育資源長期匱乏，政府以補助私立托育作為「準公共化」托育政策。選舉將至，各縣市首長紛紛提出托育政策。托育及就業政策催生聯盟近期公布網路問卷調查結果，發現民眾對「校校有公托」支持度超過5成，對於補助私立托育作法，不認同比率逾3成，召集人王兆慶分析，這表示政治人物推動公共托育可獲得較高支持度，以補助方式民眾「沒那麼喜歡」。

116學測、分科簡章公告 攜帶AI眼鏡視同舞弊不計分 拒交出取消資格

大考中心今天公布116學年考試簡章，包含將於明年初登場的116大學學科能力測驗與明年中116分科測驗。有鑒於今年分科測驗查獲學生攜帶智慧型眼鏡應考，大考中心最新簡章增列，攜帶智慧眼鏡入座，無論是否使用，一律視同舞弊，該節不予計分；拒絕交出或拒絕配合查驗，取消考試資格；隨身攜帶手機則不再區分關機與不關機，一律加重扣分。

北市國中小免費午餐9月上路 議員聚焦流標、實驗教育、午餐指導費配套

台北市將於9月開始實施國中小營養午餐免費政策，今教育委員會工作會報上，北市議員對此提出不少問題，包含先前學校營養午餐流標、實驗教育學生未納入免費政策、教師的午餐指導費提高等。教育局回應，將會進行相關研議。

曾是在世最貴畫家 國巨基金會出借霍克尼66件頂級藏品登場中美館

英國當代藝術大師大衛・霍克尼6月辭世。台中市立美術館今天宣布，由台中市政府與國巨基金會共同主辦的國際特展「蠍子與青蛙：國巨基金會典藏展」，11月將在台中市立美術館登場，展品包括大衛・霍克尼的雙人肖像畫「克里斯多福・伊舍伍德與唐・巴查迪」，也是此作首度在台灣公開展出。

28名大學教授赴美重新當學生 台師大辦理EMI教師移地培訓

國立台灣師範大學EMI教學資源中心於今年7月下旬，攜手美國德州大學奧斯汀分校辦理第3屆EMI教師移地培訓，28名台灣大專校院教師來自全台13所學校，今年暑假赴美國德州參與教師協作，將國際研習經驗轉化為可實踐的教學策略。

台南應用科大全國技能競賽2金1銀2銅1佳作 技職實力教學成果獲肯定

台南應用科大服飾設計管理系與旅館管理系學生參加第56屆全國技能競賽，贏得2金、1銀、2銅1佳作。呂羽昕中式服裝職類金牌、銀牌林仟儒，林晏安服裝創作職類銅牌；顏映涵獲餐飲服務職類金牌、林泳婕佳作，梁碩元西餐烹調職類銅牌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。