台南應用科大全國技能競賽2金1銀2銅1佳作 技職實力教學成果獲肯定

台南應用科大服飾設計管理系與旅館管理系學生參加第56屆全國技能競賽，贏得2金、1銀、2銅1佳作。呂羽昕中式服裝職類金牌、銀牌林仟儒，林晏安服裝創作職類銅牌；顏映涵獲餐飲服務職類金牌、林泳婕佳作，梁碩元西餐烹調職類銅牌。

服飾設計系主任林妙姿指出，系上長期致力培養兼具設計美學、創意思維與精湛工藝技術服裝專業人才，完整的課程規畫、專業師資指導及技能競賽培訓制度，提升學生實務能力與競爭力。獲獎選手從技術磨練、模擬競賽到心理素質都長時間密集訓練養成，每項環節都全力以赴，最終在全國最高殿堂嶄露頭角。

金牌得主呂羽昕已第四度挑戰全國技能競賽，她分享心得說，每次參賽都是新考驗，雖曾失敗與挫折，但始終相信「只要堅持，就有成功的一天」，最終如願站上榮耀舞台。銀牌林仟儒認為，獎牌並非一蹴可幾，而是在每次失敗中學習、修正與成長；銅牌林晏安則說，第二次參賽終於站上頒獎台，也更加體會持續精進與永不放棄的重要。

服設系指導老師鄢思宜說，技能競賽不是短時間衝刺，而是長時間累積實力與磨練意志歷程。選手在備賽期間都曾面臨技術瓶頸與心理壓力，但真正決定成敗的，不是跌倒多少次，而是跌倒後是否願意再次站起來。

金牌得主顏映涵展現優異服務禮儀、專業應對與臨場反應；梁碩元勇於跨域挑戰，從餐飲服務訓練轉戰西餐烹調，在料理技術、食材掌握及擺盤美學獲得評審肯定；林泳婕則展現穩健扎實的專業實力。

旅館管理系主任陳冠穎指出，系上強調理論與實務並重，完整課程設計、專業師資及系統化競賽培訓，培育兼具前場服務、後場廚藝與經營管理能力的餐旅專業人才。此次優異成績肯定學生的努力，也驗證南應大餐旅教育的深厚實力。

台南應用科技大學校長許和捷表示，兩系共締佳績，是學生努力不懈、指導教師悉心培育的成果，更彰顯學校長期投入專業設備、競賽培訓及實務教學的成效。

許和捷指出，南應大有少見完整的藝術、設計與生活應用教育體系，將持續提供學生更多元的專業培訓、競賽歷練及國際交流機會，培養兼具專業技能、美感素養與創新能力的優秀人才。

台南應用科大全國技能競賽2金、1銀、2銅1佳作技職實力教學成果獲肯定。圖／校方提供

台南應用科大全國技能競賽2金、1銀、2銅1佳作技職實力教學成果獲肯定。圖／校方提供

台南應用科大全國技能競賽2金、1銀、2銅1佳作技職實力教學成果獲肯定。圖／校方提供

台南應用科大全國技能競賽2金、1銀、2銅1佳作技職實力教學成果獲肯定。圖／校方提供