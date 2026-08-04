快訊

台中知名神經外科醫師突「失業」 本人首發聲：盼院方自覺與反省

驚悚畫面曝！中壢小客運轉彎未減速 28歲女過馬路遭撞飛

MLB／大谷4支2、道奇被小熊打爆吞4連敗 明推史庫柏拚止敗

聽新聞
0:00 / 0:00

台南應用科大全國技能競賽2金1銀2銅1佳作 技職實力教學成果獲肯定

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南應用科大全國技能競賽2金、1銀、2銅1佳作技職實力教學成果獲肯定。圖／校方提供
台南應用科大全國技能競賽2金、1銀、2銅1佳作技職實力教學成果獲肯定。圖／校方提供

台南應用科大服飾設計管理系與旅館管理系學生參加第56屆全國技能競賽，贏得2金、1銀、2銅1佳作。呂羽昕中式服裝職類金牌、銀牌林仟儒，林晏安服裝創作職類銅牌；顏映涵獲餐飲服務職類金牌、林泳婕佳作，梁碩元西餐烹調職類銅牌。

服飾設計系主任林妙姿指出，系上長期致力培養兼具設計美學、創意思維與精湛工藝技術服裝專業人才，完整的課程規畫、專業師資指導及技能競賽培訓制度，提升學生實務能力與競爭力。獲獎選手從技術磨練、模擬競賽到心理素質都長時間密集訓練養成，每項環節都全力以赴，最終在全國最高殿堂嶄露頭角。

金牌得主呂羽昕已第四度挑戰全國技能競賽，她分享心得說，每次參賽都是新考驗，雖曾失敗與挫折，但始終相信「只要堅持，就有成功的一天」，最終如願站上榮耀舞台。銀牌林仟儒認為，獎牌並非一蹴可幾，而是在每次失敗中學習、修正與成長；銅牌林晏安則說，第二次參賽終於站上頒獎台，也更加體會持續精進與永不放棄的重要。

服設系指導老師鄢思宜說，技能競賽不是短時間衝刺，而是長時間累積實力與磨練意志歷程。選手在備賽期間都曾面臨技術瓶頸與心理壓力，但真正決定成敗的，不是跌倒多少次，而是跌倒後是否願意再次站起來。

金牌得主顏映涵展現優異服務禮儀、專業應對與臨場反應；梁碩元勇於跨域挑戰，從餐飲服務訓練轉戰西餐烹調，在料理技術、食材掌握及擺盤美學獲得評審肯定；林泳婕則展現穩健扎實的專業實力。

旅館管理系主任陳冠穎指出，系上強調理論與實務並重，完整課程設計、專業師資及系統化競賽培訓，培育兼具前場服務、後場廚藝與經營管理能力的餐旅專業人才。此次優異成績肯定學生的努力，也驗證南應大餐旅教育的深厚實力。

台南應用科技大學校長許和捷表示，兩系共締佳績，是學生努力不懈、指導教師悉心培育的成果，更彰顯學校長期投入專業設備、競賽培訓及實務教學的成效。

許和捷指出，南應大有少見完整的藝術、設計與生活應用教育體系，將持續提供學生更多元的專業培訓、競賽歷練及國際交流機會，培養兼具專業技能、美感素養與創新能力的優秀人才。

台南應用科大全國技能競賽2金、1銀、2銅1佳作<a href='/search/tagging/2/技職' rel='技職' data-rel='/2/127103' class='tag'><strong>技職</strong></a>實力教學成果獲肯定。圖／校方提供
台南應用科大全國技能競賽2金、1銀、2銅1佳作技職實力教學成果獲肯定。圖／校方提供

台南應用科大全國技能競賽2金、1銀、2銅1佳作技職實力教學成果獲肯定。圖／校方提供
台南應用科大全國技能競賽2金、1銀、2銅1佳作技職實力教學成果獲肯定。圖／校方提供

台南應用科大全國技能競賽2金、1銀、2銅1佳作技職實力教學成果獲肯定。圖／校方提供
台南應用科大全國技能競賽2金、1銀、2銅1佳作技職實力教學成果獲肯定。圖／校方提供

台南應用科大全國技能競賽2金、1銀、2銅1佳作技職實力教學成果獲肯定。圖／校方提供
台南應用科大全國技能競賽2金、1銀、2銅1佳作技職實力教學成果獲肯定。圖／校方提供

台南應用科大全國技能競賽2金、1銀、2銅1佳作技職實力教學成果獲肯定。圖／校方提供
台南應用科大全國技能競賽2金、1銀、2銅1佳作技職實力教學成果獲肯定。圖／校方提供

台南 科大 技職

延伸閱讀

全國技能競賽頒獎 賴總統：持續投資技職教育

台南應用科大新校長許和捷上任 宣示攜手全校迎向美感與跨域發展新局

父罹癌、母扛3份工養家 彰化木工少年三度挑戰全國賽拚國手夢

嘉南藥大師曾楷勛贏環球廚藝聯盟挑戰賽總冠軍 總統賴清德召見

相關新聞

116學測、分科簡章公告 攜帶AI眼鏡視同舞弊不計分 拒交出取消資格

大考中心今天公布116學年考試簡章，包含將於明年初登場的116大學學科能力測驗與明年中116分科測驗。有鑒於今年分科測驗查獲學生攜帶智慧型眼鏡應考，大考中心最新簡章增列，攜帶智慧眼鏡入座，無論是否使用，一律視同舞弊，該節不予計分；拒絕交出或拒絕配合查驗，取消考試資格；隨身攜帶手機則不再區分關機與不關機，一律加重扣分。

管中閔退休 曬識別證加註4個字：以後就要社會大眾多多照顧了

台大前校長管中閔正式退休，他在臉書PO出AI生成的椰林大道鞠躬照的示意圖，以及原識別證的照片旁被加註「退休人員」字樣。他寫下，「以後就要社會大眾多多照顧了」。

7萬人競逐她畫出「萬物共生」 竹崎高中蔡孟芬勇奪全國第一

竹崎高中國中部美術班學生蔡孟芬，以「萬物共生」參加2026年第16屆氣候變遷國中小繪畫創作比賽，在全台逾7萬名參賽學生中脫穎而出，拿下全國第一名及嘉義縣第一名。校長蘇淵源說，作品不只展現繪畫技巧，也呈現學生對永續發展及氣候行動的理解。

北市國小爆校園暴力 10大教師工會提4訴求：建立高風險學生退場機制

近期北市某國小驚傳校園暴力事件，甚至對師生造成身心傷害，引發社會高度關注。10大教師工會指出，事件發展至今，學校權限萎縮、無計可施，教育主管機關卻僅以公文往返、推諉卸責應對，因此呼籲教育部及地方教育局處正視制度失能，提出強化行政支援、建立高風險個案退場機制、主動介入失能家庭及提供受害師生法律協助等4大訴求。

嘉南藥大師曾楷勛贏環球廚藝聯盟挑戰賽總冠軍 總統賴清德召見

嘉南藥理大學餐旅管理系教師曾楷勛參與台灣廚藝美食協會代表台灣參加「2026第五屆 GCCM 環球廚藝聯盟巡迴挑戰賽」，贏得「同場最高分金牌總冠軍」與「最佳展示台冠軍」雙料金牌！曾楷勛個人以獨創料理「蔥醬燒蘑菇雞肉派」或全場最高分。校長張翊峰陪同昨天到總統府、總統賴清德召見肯定為國爭光。

台南應用科大全國技能競賽2金1銀2銅1佳作 技職實力教學成果獲肯定

台南應用科大服飾設計管理系與旅館管理系學生參加第56屆全國技能競賽，贏得2金、1銀、2銅1佳作。呂羽昕中式服裝職類金牌、銀牌林仟儒，林晏安服裝創作職類銅牌；顏映涵獲餐飲服務職類金牌、林泳婕佳作，梁碩元西餐烹調職類銅牌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。