快訊

中華科大直升機卡路上！勾落電纜釀號誌故障 校方回應了

瘋狂台股／35歲C小姐借千萬開槓桿炒股 一度莫名奇妙賺到200萬 千點來回震盪陷入追繳危機

聽新聞
0:00 / 0:00

虎科大AI新秀培訓班開訓 劉建國試駕百萬無人機為新秀啟航

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎科大「無人系統AI新秀培育專班」今天開訓，立委劉建國和學生團隊試飛百萬無人機，為新秀啟航。記者蔡維斌／攝影
虎科大「無人系統AI新秀培育專班」今天開訓，立委劉建國和學生團隊試飛百萬無人機，為新秀啟航。記者蔡維斌／攝影

國內第三波第一梯次「AI新秀培育計畫」今天在虎尾科技大學開訓，這項跨學系、領域結合產業的「無人系統AI新秀培育專班」，經甄選只錄取20人，搭配新完成的虎科大無人機學院，學習環境更完備，從AI無人機零件到製造組合8個月培訓，畢業即可就業，為無人系統、人工智慧及智慧製造產業培育實務人才。

今天開訓典禮由虎科大副校長方昭訓為學員逐一別上象徵AI明日之星的胸章，立委劉建國、行政院政務顧問蔡榮捷、雷虎科技AI中心執行長郭永清、璿元科技董事長特助黃俊榮及航翊科技協理楊明進，共同見證。劉建國並首次試駕百萬無人機為新秀培訓啟航。

前期專班學員、目前任職雷虎科技研發部工程師的學長姐也回母校，分享培訓歷程與職涯經驗，勉勵新秀學員把握學習及實作機會，為後續投入產業做好準備。

副校長方昭訓指出，虎科大114年度開設「無人機AI賦能人才培育學分專班」，建構從專業課程、技術實作、企業實習到就業銜接的一條龍培育機制，40名學員全數完成培訓，完訓率與實習媒合率均達100％，且學員在職表現可圈可點，深獲中央和企業界肯定。

他說，新秀專班不僅結訓馬上就業，在訓期間也有津貼，本期共百餘人報名，錄取20名學員，將進行450小時專業課程與專題實作，課程採「產學共構」模式，整合人工智慧、無人載具及智慧製造等擴及到整個無人系統領域；從零件到無人機的組合製造再到場域實作均有一套完整訓練，尤其搭配最近啟用的無人機學院，讓學習環境更完備。

實務專題則由業界專家技術指導，培養AI應用、系統整合及實務問題解決能力。課程初階包括無人機、人工智慧概論及無人多旋翼機考照實務；中階導入AI系統建模、無人機智慧應用技術及智慧飛行控制實務；進階則聚焦智慧自主飛行與智慧製造，逐步建構學員從飛行操控、AI建模、系統整合到智慧應用的完整能力。

劉建國期勉學員善用培訓資源，累積實務經驗，將人工智慧技術轉化為解決產業問題的能力，為臺灣無人系統及AI產業注入新生力量。

虎科大「無人系統AI新秀培育專班」今天開訓，每位學員別上新秀胸章，象徵成為AI產業明日之星。記者蔡維斌／攝影
虎科大「無人系統AI新秀培育專班」今天開訓，每位學員別上新秀胸章，象徵成為AI產業明日之星。記者蔡維斌／攝影

虎科大是國內重要的無人機培育基地，立委劉建國了解目前產學發展現況。記者蔡維斌／攝影
虎科大是國內重要的無人機培育基地，立委劉建國了解目前產學發展現況。記者蔡維斌／攝影

虎科大「無人系統AI新秀培育專班」今天開訓，每位學員別上新秀胸章，象徵成為AI產業明日之星。記者蔡維斌／攝影
虎科大「無人系統AI新秀培育專班」今天開訓，每位學員別上新秀胸章，象徵成為AI產業明日之星。記者蔡維斌／攝影

虎科大「無人系統AI新秀培育專班」今天開訓，立委劉建國和學生團隊試飛百萬無人機，為新秀啟航。記者蔡維斌／攝影
虎科大「無人系統AI新秀培育專班」今天開訓，立委劉建國和學生團隊試飛百萬無人機，為新秀啟航。記者蔡維斌／攝影

虎科大「無人系統AI新秀培育專班」今天開訓，立委劉建國和學生團隊試飛百萬無人機，為新秀啟航。記者蔡維斌／攝影
虎科大「無人系統AI新秀培育專班」今天開訓，立委劉建國和學生團隊試飛百萬無人機，為新秀啟航。記者蔡維斌／攝影

科大 無人機 劉建國 虎尾科技大學

延伸閱讀

AI無人機、機器人一次學 嘉縣科技夏令營開放報名冠軍抱回萬元獎金

台灣首架環保無人機亮相 崑山科大聯手旭翔動力簽MOU

U.S. News全球大學排名 靜宜大學電腦科學領域綜合型大學私校第2

台科大攜手文曄科技開半導體AI應用課 業師指導

相關新聞

陽光行動回響／學生吸毒暴增 盧秀燕：支持退休教官進駐協助防毒

聯合報陽光專題報導電子煙已從單純的違禁品演變成新興毒品的溫床。台中市議會進行「依托咪酯（喪屍煙彈）進入校園」專案報告，多位跨黨派市議員對電子煙與毒品深入校園表達高度憂心，紛紛質詢源頭查緝、校園搜查程序及快篩成效，要求防毒不能停留在紙上談兵。

115分發入學3.2萬名額估錄取率略低 「這3科」24級分就能登記

大考中心今公告115學年分科測驗成績，屆時考生可併同學測成績，參與今年最後一個大型升學管道分發入學。考試入學分發委員會今公布，今年分發入學名額3萬2494個，分科測驗報名人數為3萬9213人，估錄取率會比去年96.34%略低；今年最低登記標準為「英文、數學甲、物理」組合，3科達24級分就能參加登記。

分科測驗成績公布 數甲五標3年新低、數乙降幅居冠少2到5級分

大考中心今日舉行115學年分科測驗成績相關統計資料說明會，說明分科測驗各科成績人數百分比累計表，及各科的頂標、前標、均標、後標、底標等5項成績標準，其中以數學表現變化最為明顯，數甲五標全面下滑、數乙降幅更居各科之冠，數甲五標創下近三年來新低，數乙五標則比去年少2至5級分。

「選系不選校」後悔比重較低 比「選校不選系」平均收入高32%

分科測驗成績單即將寄送，同時自8月5日開始選填志願，預計在8月17日放榜，對於準大學新鮮人來說，到底是要「選系為主」，或者以「選校為主」？高達七成上班族當年選填大學志願時「選系不選校」；若與後來薪資水準比較，當時「選系不選校」目前平均月薪為45,406元；「選校不選系」為34,398元，前者比後者薪資多三成二。

基隆再傳幼教師不當對待幼兒事件 媽媽痛訴：看到畫面心都碎了

基隆市名人幼兒園不當對待幼兒風波漸歇，另一所幼兒園也有家長公布孩子的遭遇，指看到孩子遭不當對待的畫面，「我整個心都碎了」。警方上月接獲報案，已將全案函送法辦。基市府秘書長謝孝昆今天上午將對外說明處理經過。

補教估分科測驗231級分可上台大醫 理工、醫學系降5至7級分

115學年度分科測驗成績今天出爐，補教業者分析，今年整體考題難度較去年提高，因此多數科系錄取級分對比去年可望下修，熱門校系台大醫學系今年不採國文，錄取門檻落在231級分、台大牙醫281級分，260級分以上有機會上公費醫牙，台大電機預估227級分、陽交大電機283級分，二類組科系大多可下修5至7級分，採數B的一類組科系約下降2至3級分，採數乙科系則與去年大致持平。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。