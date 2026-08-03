虎科大AI新秀培訓班開訓 劉建國試駕百萬無人機為新秀啟航

國內第三波第一梯次「AI新秀培育計畫」今天在虎尾科技大學開訓，這項跨學系、領域結合產業的「無人系統AI新秀培育專班」，經甄選只錄取20人，搭配新完成的虎科大無人機學院，學習環境更完備，從AI無人機零件到製造組合8個月培訓，畢業即可就業，為無人系統、人工智慧及智慧製造產業培育實務人才。

今天開訓典禮由虎科大副校長方昭訓為學員逐一別上象徵AI明日之星的胸章，立委劉建國、行政院政務顧問蔡榮捷、雷虎科技AI中心執行長郭永清、璿元科技董事長特助黃俊榮及航翊科技協理楊明進，共同見證。劉建國並首次試駕百萬無人機為新秀培訓啟航。

前期專班學員、目前任職雷虎科技研發部工程師的學長姐也回母校，分享培訓歷程與職涯經驗，勉勵新秀學員把握學習及實作機會，為後續投入產業做好準備。

副校長方昭訓指出，虎科大114年度開設「無人機AI賦能人才培育學分專班」，建構從專業課程、技術實作、企業實習到就業銜接的一條龍培育機制，40名學員全數完成培訓，完訓率與實習媒合率均達100％，且學員在職表現可圈可點，深獲中央和企業界肯定。

他說，新秀專班不僅結訓馬上就業，在訓期間也有津貼，本期共百餘人報名，錄取20名學員，將進行450小時專業課程與專題實作，課程採「產學共構」模式，整合人工智慧、無人載具及智慧製造等擴及到整個無人系統領域；從零件到無人機的組合製造再到場域實作均有一套完整訓練，尤其搭配最近啟用的無人機學院，讓學習環境更完備。

實務專題則由業界專家技術指導，培養AI應用、系統整合及實務問題解決能力。課程初階包括無人機、人工智慧概論及無人多旋翼機考照實務；中階導入AI系統建模、無人機智慧應用技術及智慧飛行控制實務；進階則聚焦智慧自主飛行與智慧製造，逐步建構學員從飛行操控、AI建模、系統整合到智慧應用的完整能力。

劉建國期勉學員善用培訓資源，累積實務經驗，將人工智慧技術轉化為解決產業問題的能力，為臺灣無人系統及AI產業注入新生力量。

虎科大「無人系統AI新秀培育專班」今天開訓，每位學員別上新秀胸章，象徵成為AI產業明日之星。記者蔡維斌／攝影

虎科大是國內重要的無人機培育基地，立委劉建國了解目前產學發展現況。記者蔡維斌／攝影

虎科大「無人系統AI新秀培育專班」今天開訓，每位學員別上新秀胸章，象徵成為AI產業明日之星。記者蔡維斌／攝影

虎科大「無人系統AI新秀培育專班」今天開訓，立委劉建國和學生團隊試飛百萬無人機，為新秀啟航。記者蔡維斌／攝影