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弘光科大多遊系推日本海外實習 5名學生赴東京動漫遊戲產業

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大多遊系選送5名學生到日本東京進行海外專業實習。圖／弘光科大提供
弘光科大多遊系選送5名學生到日本東京進行海外專業實習。圖／弘光科大提供

為提升學生國際視野與實務專業能力，弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系2026年暑假推動「動漫×遊戲×東京：國際實習探索計畫」，選送5名學生到日本東京進行海外專業實習，由多遊系助理教授王瑋名陪學生赴日，完成首周生活安頓、職場銜接、課程說明及實習輔導，協助學生順利展開難得的國際學習旅程。

多遊系系主任楊國隆表示，全球動漫、遊戲及數位內容產業快速發展，日本長期位居世界動漫與遊戲產業的重要領導地位，在製作技術、角色設計、產業分工、行銷推廣與智慧財產權運用等方面，均具有成熟且完整的產業體系。為使學生跳脫校園課堂框架，親身了解國際產業的工作流程與專業標準，多遊系透過教育部「學海築夢」計畫，安排學生赴日本株式會社MYC JAPAN實習，將學校所學與真實產業環境接軌，培養國際化動漫與遊戲人才的實務操作、跨文化溝通與職場適應能力。

日本株式會社MYC JAPAN業務橫跨動畫與遊戲開發、角色設計、廣告行銷、出版印刷、音頻影像製作，及動漫角色商品企劃等領域，可提供學生多元且貼近產業現場的實習內容。

楊國隆說，實習期間，學生進行工作室原畫與企劃製作，也安排動畫製作、攝影監督、宣傳企劃、電子板繪體驗、日語教學及製作流程觀摩等課程，並實際走訪東京相關動漫文化與數位內容場域，如參觀電繪板世界第一品牌Wacom的東京總部，參觀細田守大師手繪原稿，及「哆啦A夢」作者「藤子．F．不二雄」博物館，親眼觀看大師從創作、製作到宣傳行銷，更參觀東京西洋博物館及現代美術館，完整認識日本動漫遊戲產業鏈及增加美術設計相關養分。

王瑋名表示，此次海外實習的特殊之處，在於不只是單向參訪，而是讓學生直接進入日本企業與工作室，在業界導師指導下參與真實工作流程。日本株式會社MYC JAPAN峰岸宏行社長全程陪同學生，除協助住宿、交通與生活適應，也針對實習禮儀、時間管理、團隊合作及跨文化溝通進行輔導，並與實習單位保持聯繫，了解每位學生的學習狀況。透過教師、企業與學生三方合作，建立兼具專業訓練與生活支持的海外實習模式。

5名學生分享指出，初到日本時雖需適應語言、交通、生活習慣與不同的工作節奏，因此學會主動溝通、獨立處理問題及彼此合作。專業方面，學生實際接觸原畫、動畫、影像剪輯、數位繪圖、企劃提案與宣傳流程，更了解作品從創意發想到商品化、品牌化的完整過程。

弘光科大多遊系選送5名學生到日本東京進行海外專業實習。圖／弘光科大提供
弘光科大多遊系選送5名學生到日本東京進行海外專業實習。圖／弘光科大提供

東京 實習 日本

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