全國技能競賽頒獎 賴總統：持續投資技職教育

第五十六屆全國技能競賽昨於台北南港展覽館閉幕，一○七○名選手競逐青年組五十五個職類一八四面獎牌，以及青少年組十三個職類四十二面獎牌。總統賴清德頒獎時指出，人工智慧帶動科技革命，世界各國都在栽培專業人才，政府將持續投資技職教育，推動產學訓用合一，讓競賽成果延伸至升學、實習、就業、創業。

全國技能競賽選手歷經分區賽及技藝競賽層層選拔，在賽場上接受技術、時間、壓力及臨場應變等多重考驗脫穎而出。青年組金牌有六十二面，得獎職類包含資通訊網路建置、製造工程技術、行動應用開發等。

青少年組金牌有十四面，得獎職類包含機械設計製圖、商務軟體設計、工業控制等。

賴總統致詞表示，競賽名次不是衡量努力的唯一標準，台灣能夠在世界產業當中占有重要地位，靠的是百工百業及一代又一代技能人才共同打拚，政府將持續投資技職教育，推動產學訓用合一，讓競賽成果延伸至升學、實習、就業、創業等。

賴總統說，現在全球產業鏈正在重組，人工智慧帶動科技革命，世界各國都在栽培專業人才，全力提升國家競爭力，今年台灣的世界競爭力排名來到了全球第四，台灣經濟成長率相當驚人，去年成長率百分之八點七六，今年有望超過百分之十，預估明年能進到世界前廿大經濟體。

勞動部長洪申翰表示，未來將持續串接技能訓練、競賽、升學、實習及就業，並與企業合作提供培訓及職涯機會，給出合理薪資、良好勞動條件及清楚的成長空間，讓青年能憑藉專業在產業中長期發展。