快訊

苦茶油食安疑雲延燒 源春發聲澄清代工及原料來源

宣戰日圓空頭？日本財相傳最快3日證實 已與美聯手阻貶日圓

拜好幾年竟不是親人…黑心殯葬業藏35具腐屍 「假葬禮」斂財狂撈上億

聽新聞
0:00 / 0:00

屏科大推生態旅遊交流 印尼訪團取經公私協力保育

中央社／ 屏東縣2日電

屏科大推動台灣、印尼生態旅遊交流，邀印尼相關組織與社區領袖來台。從霧臺原民部落保種圃到墾丁寄居蟹夜觀，交流自然資源管理等經驗，印尼方對公私協力保育留下深刻印象。

國立屏東科技大學里山根經濟2.0 USR團隊推動與印尼生態旅遊網絡（Indonesia Ecotourism Network,INDECON）交流合作，帶領5名印尼社區領袖深度走訪高屏代表性場域，包含高雄市六龜區檨仔腳文化共享空間、屏東縣霧臺鄉神山部落保種圃及文物館、墾丁國家公園管理處遊客中心、恆春鎮萬里桐寄居蟹夜觀、滿州鄉港口茶園等處，今天畫下句點。

深耕台灣生態旅遊與社區培力的屏科大教授陳美惠表示，值得與印尼友人分享的台灣經驗，主要有社區培力，相當扎實，以墾管處為例，每年持續作社區解說員教育課程，且有一套完善認證機制；社區解說員同時也是巡護監測人員，執行保育工作守護環境。台灣在迅速發展過程中曾面臨環境破壞，希望印尼可以跳過這條老路，以「慢經濟」方式守護可貴的自然人文發展。

陳美惠說，台灣土地管理機關與森林資源治理機關與社區間關係良好，公私協力保育佳也值得分享。此外，印尼推行生態旅遊逾30年，對品牌行銷與鏈接社區網絡相當有一套，且對接國際遊客，則為台灣可向印尼學習之處。

印尼生態旅遊網絡專案經理Arifah Mufaradiba Daulay表示，INDECON強項在於擁有豐富網絡，且各合作社區夥伴都對自己家鄉抱持強烈熱情，在保存文化、保護大自然基礎上，加上了生態旅遊附加價值。她說，此行在台灣也學到許多，包含當地人對細節注重、產品包裝藝術感，以及觀光服務業展現的熱情，令人感到溫暖。

參與者INDECON合作社區對象Andika表示，在寄居蟹夜間觀察中，生態旅遊業者如何投入努力，改變居民保育觀念，進而守護家鄉自然環境，令人印象深刻；墾管處與在地社區合作模式也帶來啟發。他的聚落同樣在國家公園旁，有豐富自然生態，希望回去後能推行志工監測機制，並與政府展開更多合作。

屏科大 印尼 生態旅遊 生態 屏東

延伸閱讀

印尼台灣高教展登場 首站雅加達吸引萬人參觀

響應金融大回饋 業者培育新住民理財與種子講師

延續世界盃熱潮 國內最大幼兒足球賽事「安聯小小世界盃」總決賽開踢

馬來西亞國立大學校長訪台 交流ESG等高教議題

相關新聞

分科測驗成績、五標明公布 上午9時開放網路查詢

115學年分科測驗報名人數共有3萬9213人，成績將於明（3）日上午9時公布，除了個人成績外，大考中心也會同步公布各科原得總分與級分對照表及五標，並寄發成績通知單。報名資料填有行動電話號碼的考生，也將收到大考中心發送的成績簡訊。

營養午餐未完成招標！沈伯洋稱不要有鮮奶沒午餐 北市：8月下旬完成

北市國中小免費營養午餐將於9月上路，但目前仍有152校未完成招標，恐致11萬餘名學童開學後沒有午餐可吃，民進黨台北市長參選人沈伯洋說，希望能盡快完成不要變成「周周有鮮奶但班班沒午餐」。教育局表示，往年營養午餐標作業皆有進度不一狀況，包含學校位處偏遠、特殊膳食需求等困難因素，預計21日前能完成全市招標。

基隆幼教缺師嚴重第13招找嘸人教保員8招補不滿 市府研議留才

基隆市私立名人幼兒園爆發虐童案件後，引發對幼教環境的關切，議員陳冠羽發現教育處徵才公告顯示基隆幼教缺師情況相當嚴重，幼教師常常一路招募到第13招仍找不到人；教保員招募到第8招仍補不滿；幼教特教老師甚至招到第4招，也未必能順利補足人力。他要求比照其他縣市調高課後照顧鐘點費、行政獎勵金、延托配套等，才能留住好人才。市府表示，已著手評估提高相關福利。

外籍生也愛到佛光山工作 雲科大65國際生從就業博覽會走進職場第一線

博物館除了典藏文化、推動教育，還需哪些人才？對國際學生而言，認識台灣的就業環境，不只是在就業博覽會中閱讀職缺、遞出履歷，甚可親自走進工作場域，了解組織運作及未來能扮演的工作角色。佛光山成了外籍生求職的選項，雲科大帶領65名老外學生體驗不凡的職場「訓練」。

洪孟楷：政府長期放任與怠惰 正是電子煙氾濫的幫兇

國民黨立委洪孟楷指出，電子煙在台灣明明是非法產品，為何未成年人仍能輕易取得？過去實體專賣店四處開設，網路販售管道更是一搜尋就有，政府長期放任與怠惰，正是電子煙氾濫的幫兇。

回響／校園電子煙案全國暴增、北市卻下降 議員質疑不實籲加強巡查

本報上周刊登「電子煙毒大舉滲透校園」陽光行動專題，引發熱議。北市議會近日開議，也有議員對於毒害拋出擔憂，質疑北市教育局統計數字與現況不符，無法反應真實情況，呼籲教育局應加強與校方溝通與宣導並增加巡視人力，讓校園周邊有警示作用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。