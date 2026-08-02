屏科大推生態旅遊交流 印尼訪團取經公私協力保育

屏科大推動台灣、印尼生態旅遊交流，邀印尼相關組織與社區領袖來台。從霧臺原民部落保種圃到墾丁寄居蟹夜觀，交流自然資源管理等經驗，印尼方對公私協力保育留下深刻印象。

國立屏東科技大學里山根經濟2.0 USR團隊推動與印尼生態旅遊網絡（Indonesia Ecotourism Network,INDECON）交流合作，帶領5名印尼社區領袖深度走訪高屏代表性場域，包含高雄市六龜區檨仔腳文化共享空間、屏東縣霧臺鄉神山部落保種圃及文物館、墾丁國家公園管理處遊客中心、恆春鎮萬里桐寄居蟹夜觀、滿州鄉港口茶園等處，今天畫下句點。

深耕台灣生態旅遊與社區培力的屏科大教授陳美惠表示，值得與印尼友人分享的台灣經驗，主要有社區培力，相當扎實，以墾管處為例，每年持續作社區解說員教育課程，且有一套完善認證機制；社區解說員同時也是巡護監測人員，執行保育工作守護環境。台灣在迅速發展過程中曾面臨環境破壞，希望印尼可以跳過這條老路，以「慢經濟」方式守護可貴的自然人文發展。

陳美惠說，台灣土地管理機關與森林資源治理機關與社區間關係良好，公私協力保育佳也值得分享。此外，印尼推行生態旅遊逾30年，對品牌行銷與鏈接社區網絡相當有一套，且對接國際遊客，則為台灣可向印尼學習之處。

印尼生態旅遊網絡專案經理Arifah Mufaradiba Daulay表示，INDECON強項在於擁有豐富網絡，且各合作社區夥伴都對自己家鄉抱持強烈熱情，在保存文化、保護大自然基礎上，加上了生態旅遊附加價值。她說，此行在台灣也學到許多，包含當地人對細節注重、產品包裝藝術感，以及觀光服務業展現的熱情，令人感到溫暖。

參與者INDECON合作社區對象Andika表示，在寄居蟹夜間觀察中，生態旅遊業者如何投入努力，改變居民保育觀念，進而守護家鄉自然環境，令人印象深刻；墾管處與在地社區合作模式也帶來啟發。他的聚落同樣在國家公園旁，有豐富自然生態，希望回去後能推行志工監測機制，並與政府展開更多合作。