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外籍生也愛到佛光山工作 雲科大65國際生從就業博覽會走進職場第一線

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲科大10個國家的外籍師生到佛光山佛陀紀念館文化交流之旅留下珍貴紀念。圖／雲科大提供
雲科大10個國家的外籍師生到佛光山佛陀紀念館文化交流之旅留下珍貴紀念。圖／雲科大提供

博物館除了典藏文化、推動教育，還需哪些人才？對國際學生而言，認識台灣的就業環境，不只是在就業博覽會中閱讀職缺、遞出履歷，甚可親自走進工作場域，了解組織運作及未來能扮演的工作角色。佛光山成了外籍生求職的選項，雲科大帶領65名老外學生體驗不凡的職場「訓練」。

雲科大6月間辦理一場別開生面的「外籍學生就業博覽會」，佛光山也來設攤徵才，引來不少學生青睞，詢問度破表，還當場錄取多名越南等國外籍生，為能深度掌握宗教職場環境與工作技巧，昨天特帶領10個國家共65名國際生，上佛光山體驗臺灣宗教現況與未來的職場環境。

這支佛光山佛陀紀念館參訪團由雲科大國際事務處國際長葉惠菁帶隊，有來自美、日、斯里蘭卡、印尼、伊朗、印度、巴基斯坦、越南及泰國及南非、巴基斯坦外籍教師等10國國際師生。葉惠菁指出，雲科大和佛光山佛陀紀念館已有簽署MOU，合作內容涵蓋AI智慧博物館、多語文智慧導覽、綠能節能、植物病害與生態防治及人才招募。

她說，佛陀紀念館營運項目不僅只宗教與文化推廣，也需行政管理、國際接待、導覽解說、門市服務、能源管理、環境維護及園藝養護等人才。參訪中館方也介紹暑期實習、工讀及畢業正職等工作型態。

師生分組參觀觀音殿、佛陀的一生館、佛教節慶館、佛教海線絲綢之路及「華彩萬象—石窟藝術沉浸體驗」等，透過英文導覽，學生認識佛教故事、建築藝術與展覽內容，更從這座國際級博物館的遊客動線、導覽服務、空間設計及科技展示，顛覆了他們對宗教場域的既定想像，不只看見佛館的文化特色，也開始從工作者角度觀察場域環境與職場氛圍。

外籍生也體驗抄經和禪思，對自己抄寫得歪歪扭扭，感受每一筆畫都不容易。藉以鼓勵大家學中文要願意寫、願意試，理解在數位與快節奏的生活日常，學習抄經放慢腳步，透過一筆一畫體悟文字和靜思之美。學生說，這趟難得的宗教文化之旅，讓大家留下深刻印象。

南非籍教師王于瑞說，此次參訪接觸到臺灣社會深刻的精神底蘊，也讓大家理解自己與臺灣社會的關係，重新思考自身的生命課題與內在需求，才能專注投入未來的工作，深具意義。雲科大表示，將持續推動職涯探索與文化學習，協助國際生把在臺所學與職場需求更緊密連結。

雲科大與佛陀紀念館互贈紀念品，展現友好交流與合作情誼。圖／雲科大提供
雲科大與佛陀紀念館互贈紀念品，展現友好交流與合作情誼。圖／雲科大提供

國際學生專注參與抄經，從中感受內在平靜。圖／雲科大提供
國際學生專注參與抄經，從中感受內在平靜。圖／雲科大提供

國際生專注參與抄經體驗，從一筆一畫中感受漢字之美與內在平靜。圖／雲科大提供
國際生專注參與抄經體驗，從一筆一畫中感受漢字之美與內在平靜。圖／雲科大提供

國際學生專注參與抄經體驗，從中感受漢字之美與內在平靜，每個人感到很新奇。圖／雲科大提供
國際學生專注參與抄經體驗，從中感受漢字之美與內在平靜，每個人感到很新奇。圖／雲科大提供

國際學生於館方簡報交流中熱情互動，進一步認識佛陀紀念館的場域特色與人才需求。圖／雲科大提供
國際學生於館方簡報交流中熱情互動，進一步認識佛陀紀念館的場域特色與人才需求。圖／雲科大提供

國際學生在館方導覽帶領參觀佛陀紀念館，了解建築特色、展覽內容及文化場域運作。圖／雲科大提供
國際學生在館方導覽帶領參觀佛陀紀念館，了解建築特色、展覽內容及文化場域運作。圖／雲科大提供

外籍生 雲科大 佛光山

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