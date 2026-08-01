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育達科大新卸任校長今交接 龍清勇：打造苗栗科技產業人才培育基地

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
私立育達科技大學今天舉行第13屆校長交接典禮，由董事長王育文擔任監交人，新任校長龍清勇自卸任校長吳菊手中接過印信，正式接掌校務。圖／育達科技大學提供
私立育達科技大學今天舉行第13屆校長交接典禮，由董事長王育文擔任監交人，新任校長龍清勇自卸任校長吳菊手中接過印信，正式接掌校務。圖／育達科技大學提供

私立育達科技大學今天舉行第13屆校長交接典禮，由董事長王育文擔任監交人，新任校長龍清勇自卸任校長吳菊手中接過印信，正式接掌校務。育達科大強調，校方將邁向智慧科技、人工智慧（AI）應用與永續發展的新階段。

育達科大董事長王育文致詞表示，感謝吳菊校長這3年來帶領全校教職員穩健辦學，在少子化與高教競爭日益激烈的環境中，持續推動校務發展，並積極配合教育部新南向政策，多次親赴越南招生，成功將境外學生由30人提升至超過1500人，為學校國際化發展奠定重要基礎。

他指出，吳菊校長重視學生專業能力培育，鼓勵考取專業證照，積極帶領師生參與國際競賽並屢創佳績；更以溫暖細膩的領導風格照顧每個師生，深受全校敬重，被譽為「好校長、好老師、好媽媽」。

新任校長龍清勇為台大機械工程博士，在育達科大服務超過15年，歷任系主任、院長、教務長、主任秘書、副校長等重要職務，熟悉校務運作與教育發展方向，期許龍校長以創辦人王廣亞「倫理、創新、品質、績效」的辦學理念，作為未來校務經營管理的最高指導原則，積極改革求新求變，持續在少子化浪潮中開創新局。

龍清勇表示，接任校長深知責任重大，未來將秉持創辦人的理念，延續歷任校長辦學成果，帶領育達科大迎向新的里程碑，育達科大位於苗栗科技產業廊帶的核心位置，距離竹南、頭份、後龍及銅鑼等科學園區僅約10至15分鐘車程，具備發展科技教育與產學合作的地理優勢。未來將積極推動AI、智慧製造、智慧服務、淨零永續及跨域科技人才培育，深化與科技產業合作，同時推動青年創業、創新育成及地方創生，打造苗栗科技產業重要人才培育基地。

教育部政務次長劉國偉表示，AI已成為全球教育與產業發展的重要趨勢，期勉育達科大持續推動AI教育，培育學生跨域應用能力，並結合「30 Plus」終身學習理念與百億青年圓夢計畫，提供30歲以上社會人士與青年更多進修與自我成長機會。

苗栗縣長鍾東錦致詞表示，感謝卸任校長吳菊的付出，並歡迎新任校長龍清勇，期許未來持續攜手合作，結合學校教學研究能量及縣府資源，共同培育符合產 業需求的人才，促進青年就業、創業及地方產業發展。育達科技大學深耕苗栗多年，不僅在技職教育、人才培育及產學合作成果卓著，更與縣府建立良好夥伴關係，目前承辦苗栗縣青年創業工坊，透過創業諮詢、課程培訓、專家輔導及資源媒合等服務，陪伴青年踏出創業第一步，是縣府推動青年政策的重要夥伴。

育達科技大學今天舉行第13屆校長交接典禮，新任校長龍清勇在會中致詞。圖／育達科技大學提供
育達科技大學今天舉行第13屆校長交接典禮，新任校長龍清勇在會中致詞。圖／育達科技大學提供

私立育達科技大學今天舉行第13屆校長交接典禮，圖為校方人員與來賓合影。圖／育達科技大學提供
私立育達科技大學今天舉行第13屆校長交接典禮，圖為校方人員與來賓合影。圖／育達科技大學提供

育達科大 苗栗 少子化

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