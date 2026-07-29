台電與大甲高工辦產學合作班 首度加入無人機課程

台電近年於配電、輸電與發電系統導入無人機技術，為培養專業人才，台電攜手大甲高工開辦產學合作專班，首度加入無人機應用課程。台電表示，盼結合學校資源，深植機電專業及無人機操作技能，培養國家關鍵基礎設施專業人力。

台電今天發布新聞稿表示，台電與台中市立大甲工業高級中等學校（大甲高工）今天舉行產學合作簽約典禮，由台電副總經理蔡志孟與大甲高工校長楊仁聖簽署。

台電說明，雙方規劃於116學年度起在電機科成立台電關鍵基礎人力培育專案班，結合大甲高工專業電機課程與該校新設立的台中市無人機科技教育學習中心，培育同時具備無人機應用與機電專業的人才。

台電說明，此專班畢業生未來參加台電產學合作甄試時，學生需完成台電指定修習課程並達一定分數，另需取得「無人機遙控課程初級能力合格證書」。為鼓勵專班學生積極學習，台電每學期會提供成績前10名優秀學子，每名新台幣6000元獎助學金。畢業前，專班也將甄選10名優秀學生，錄取並通過養成訓練後可成為台電正式員工。

台電提到，無人機應用能力已成電業重要技能，可協同確保電力設備及關鍵基礎設施穩定運作。

台電表示，台電近年橫跨發電、輸電與配電系統導入無人機技術。面對山區、高空或地形複雜的險峻環境，無人機可輔助台電人員巡視電力設備、查找線路事故點，降低人員作業風險；遇風災、豪雨造成線路設備受損時，也可利用無人機即時回傳現場情況，協助台電人員制定搶修策略，加速災後復電作業。

此外，台電也於各電廠導入室內型無人機進行鍋爐巡檢，結合AI及大數據分析，協助電廠在人員不易到達的位置，找出鍋爐爐管不易察覺的裂紋及腐蝕等瑕疵與潛在風險，有效提升搶修與大修效率。

台電表示，自104年起已陸續與沙鹿高工、小港高中及岡山農工等校合作辦理台電機電專班。未來將持續深化產學合作，結合學校教學資源與企業實務經驗，培育電業專業人力，並透過智慧科技應用，為穩定供電奠定人才基礎。