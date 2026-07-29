奪15件德國紅點設計獎！嶺東科大設計時尚學院揚名國際

2026年德國紅點設計獎公布得獎名單，嶺東科技大學設計時尚學院共15件作品獲獎，橫跨「紅點設計概念獎」及「紅點品牌與傳達設計大獎」兩大獎項，作品涵蓋時尚、品牌、插畫、出版印刷、包裝及數位應用等多元領域，展現嶺東科大跨域整合的設計能量。

嶺東科大服飾設計系3位學生分別以作品勇奪2026紅點設計概念獎。汪俞辰「尷尬又怎樣」從童年尿床經驗出發，以全成型立體針織、高彩度色彩與趣味插畫，轉化尷尬與脆弱為自我接納的力量；林倢羽「失序世代」聚焦青年世代對自我認同與社會框架的反思，運用粗獷針織、異材質拼接及回收鈕扣，展現不被定義的街頭精神；陳依亭「骨建築」則從人體骨骼與建築結構汲取靈感，以立體剪裁與結構拼接詮釋支撐、平衡與力量，呈現服裝結構美學。

此外，視覺傳達設計系在2026紅點品牌與傳達設計大獎一舉拿下11件作品，囊括品牌設計、插畫、出版與印刷媒體及包裝設計等類別，包括「誠實鈕扣行」、「對時曆」、「15 WARNING LINES」、「防螫計畫」、「鳥事備忘錄」、「藏」、「木本屋」、「中正路走幾遍」、「輕刺計畫」、「山圖所」及「D.D Infuse」，從文化創意、社會議題到品牌策略，展現學生以設計回應生活、連結社會的創作實力；而數位媒體設計系「寂靜沉輪」則在App類別獲得紅點獎，展現數位互動設計的創新能量。

嶺東科大副校長兼設計時尚學院院長王兆華表示，紅點設計獎是全球設計領域的重要國際獎項，學校此次共15件作品獲獎，展現學生創意與專業實力，更是設計時尚學院長期深耕跨域教學、國際學習與實作培育的成果。

王兆華強調，面對AI與數位科技快速發展，設計人才更需具備跨域整合、精準溝通與解決問題的能力，期盼學生持續以原創設計回應時代變遷、以共情思維鏈結世界，讓台灣設計能量在國際舞台持續發光。

嶺東科技大學視覺傳達設計系「木本屋」榮獲2026德國紅點品牌與傳達設計大獎。圖／嶺東科大提供