台中無人機科技教育中心揭牌 何欣純盼技職體系無人機預算通過

台中市無人機科技教育學習中心今天在台中市立大甲工業高級中等學校揭牌啟用，同步舉行大甲高工與台灣電力股份有限公司的「產學合作備忘錄（MOU）」簽約典禮。立委何欣純說，立法院卡442億元無人機相關預算，她呼籲在野黨，為了教育與孩子的學習能「手下留情」，讓教育部在技職體系的無人機相關預算能順利通過。

今天揭牌儀式，台中市政府教育局副局長郭明洲、台電公司董事長曾文生、副總經理蔡志孟、立委何欣純、台中市議員施志昌、大甲高工校長楊仁聖及在地產官學研界代表共同出席。

立委何欣純表示，無人機產業是產業界、中小微型企業與學術界普遍看好的下一個世代產業，更是台灣與台中市最積極走向國際、爭取國際大單的關鍵領域。她說大甲高工無論是學校、家長會還是產業界，都非常期待政府資源大力挹注於無人機產業；產官學各界應共同撐起這項產業，推動台中成為國際無人機產業鏈的核心城市。

何欣純表示，近期立法院，在野黨卡住了6年442億元的無人機相關預算，連帶影響教育部補助各級學校與技職體系購買無人機載具等教育預算。她呼籲在野黨，為了教育與孩子的學習能「手下留情」，讓教育部在技職體系的無人機相關預算能順利通過，使無人機產業發展能夠深耕校園、深入學界，進而為台灣培育更多前瞻人才。

台中市議員施志昌表示，他積極爭取2年，在教育局、大甲高工校長、主任及老師們的全力幫忙下，終於迎來無人機科技教育中心的落成與台電專案班的簽約；施志昌強調，無人機不僅用於軍事國防，更廣泛應用於許多民用與商用領域，產業人才的培育是至關重要的核心任務。

台中市教育局副局長郭明洲指出，盧秀燕市長非常支持產官學界的深度連結與發展。市府過去在電動車、汽機車等產業均有扎實的技職教育佈局，無人機則是當前最核心的產業重點。大甲高工擁有電子、電機等多科系的專業特色，配合廣袤的校地基地，成立無人機科技教育中心後，將能有效發揮示範與擴散的功能，把科技教育扎根至國中與國小。

台電公司董事長曾文生表示，因應基層電力關鍵技術人力的需求，台電與大甲高工電機科合作，將於116學年度首度試辦「台電關鍵技術人力培育專案班」。該專案班預計單獨招生34名學生，每學期提供前10名優秀學生各6000元獎助學金，畢業後更將透過甄選擇優錄取10名進入台電養成班，提供實質就業保障。

大甲高工校長楊仁聖感謝盧秀燕市長、教育部、經濟部、台電公司、教育局及在地蔡其昌立委、何欣純立委、施志昌議員等多位民代與產學界的全力相挺，促成無人機中心建置與台電專案班的順利推動。