四技二專登記分發提供2.2萬個名額 今起開放填志願

115學年四技二專日間部聯合登記分發，即日起至7月31日，開放考生選填登記志願。技專校院招生委員會聯合會表示，今年四技二專聯合登記分發提供2萬2323個名額，每名考生最多可填199個志願。

技專招聯會表示，昨日已開放上網查詢實際招生名額，今天10點起，開放查詢各招生群類別之校系科組、學程考科成績權重組合人數累計表及考生個人總成績，供考生作為選填志願參考。本學年共有67校2279系科參加招生，提供實際招生名額2萬2323名，考生最多可填199個志願。

技專招聯會說，本招生由各校系科組、學程自行訂定四技二專統一入學測驗各科目成績採計權重，考生登入個人總成績查詢系統時，可於統一入學測驗所報招生群類別中，選擇各權重組合，系統自動計算該權重組合之加權後總成績，並於頁面上顯示採計該組合之校系科實際招生名額，請考生多加利用。

技專校院招生委員會聯合會主任任貽均提醒考生，本招生為115學年度四技二專日間部考生最後入學管道，請考生把握機會並儘早於115年7月31日17時前完成網路選填登記志願。

相關規定，考生可參閱招生簡章或可於網路選填登記志願期間至委員會網站下載「網路選填登記志願系統操作手冊」參考使用。