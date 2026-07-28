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台灣首架環保無人機亮相 崑山科大聯手旭翔動力簽MOU

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
崑山科大校長李天祥（左）、旭翔動力科技總經理楊水利（右）在台南市副市長趙卿惠見證下，代表雙方簽約合作備忘錄（MOU）。記者謝進盛／翻攝
崑山科大校長李天祥（左）、旭翔動力科技總經理楊水利（右）在台南市副市長趙卿惠見證下，代表雙方簽約合作備忘錄（MOU）。記者謝進盛／翻攝

崑山科技大學與旭翔動力科技公司今天簽署產學合作備忘錄（MOU），活動中更發表由崑山科大團隊創新發想、旭翔動力科技共同設計開發的台灣首架環保無人機，展現產學共創成果。

崑山科大校長李天祥、旭翔動力科技總經理楊水利代表雙方簽約合作，將針對無人機動力系統研發、組裝維修及實習就業，雙方將從人才培育、技術研發及產業場域驗證全面深化合作，台南市政府副市長趙卿惠、市議員朱正軒、林冠維也出席擔任見證人。

崑山科大近年持續布局智慧無人載具領域，教育部已核准於 116 學年度在機械系正式成立「智慧無人載具製造組」，學校也將順勢成立智慧無人載具技術研發與人才培育中心。此外，學校正規畫設立民航局合規的無人機考場，未來將提供標準、專業的考訓場域，為台灣培育更多具備證照與實務能力的低空經濟人才，校方先進應用材料工程系亦於現場展示搭配功能性3D列印絲所列印的無人機外殼，呈現運用3D列印技術創新成果。

崑山科大校長李天祥今致詞時表示，校方著重培育「畢業即能實作」即戰力人才。面對產業趨勢與社會需求，學校積極調整辦學方向，除日前與陸軍砲兵訓練指揮部合作培訓無人機人才外，也已獲教育部核准於 116 學年度成立「智慧無人載具製造組」。非常榮幸能與在動力系統領域具備成熟技術的旭翔動力科技攜手合作，期盼透過產學強強聯手，為台灣培育更多具備實務能力的無人機專業人才。

趙卿惠指出，崑山科大產學表現搶眼獲外界肯定，面對少子化與產業快速轉型挑戰，無人機產業無論在國防或民生領域都扮演極關鍵角色，政府也持續加大政策與預算支持，積極推動「無人機市場化」與非紅供應鏈本土化。

崑山科大先進應用材料工程系現場展示搭配功能性3D列印絲所列印的無人機外殼，呈現運用3D列印技術創新成果。記者謝進盛／翻攝
崑山科大先進應用材料工程系現場展示搭配功能性3D列印絲所列印的無人機外殼，呈現運用3D列印技術創新成果。記者謝進盛／翻攝

崑山科技大學與旭翔動力科技公司今天簽署產學合作備忘錄（MOU），更發表由崑山科大團隊創新發想、旭翔動力科技共同設計開發的台灣首架環保無人機</p><!--7--><p> 。記者謝進盛／翻攝
崑山科技大學與旭翔動力科技公司今天簽署產學合作備忘錄（MOU），更發表由崑山科大團隊創新發想、旭翔動力科技共同設計開發的台灣首架環保無人機

。記者謝進盛／翻攝

崑山科大 MOU 無人機

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