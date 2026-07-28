四技二專登記分發開放填志願 提供逾2.2萬名額

115學年四技二專日間部聯合登記分發入學管道提供2萬2323個名額，每名考生最多可填199個志願，今天上午10時起至7月31日下午5時開放考生網路選填志願。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，115學年四技二專日間部聯合登記分發入學管道共有67校參加招生，實際招生名額為2萬2323名，招生管道由各校系科（組）、學程自行訂定四技二專統一入學測驗各科目成績採計權重。

115學年四技二專聯合登記分發入學管道於7月28日上午10時至7月31日下午5時開放考生網路選填志願，同時開放查詢各招生群（類）別的校系科（組）、學程考科成績權重組合人數累計表及考生個人總成績，每名考生最多可填199個志願。

考生登入個人總成績查詢系統時，可於統一入學測驗所報招生群（類）別中，選擇各權重組合，系統自動計算該權重組合的加權後總成績，並於頁面上顯示採計該組合的校系科（組）、學程及實際招生名額，作為考生選填志願參考。

技專校院招生委員會聯合會主任任貽均提醒，聯合登記分發為115學年四技二專日間部考生最後入學管道，請考生儘早完成網路登記志願，相關規定可參閱簡章或於登記志願期間上網（https://www.jctv.ntut.edu.tw/union42/）下載「網路選填登記志願系統操作手冊」。