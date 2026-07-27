新化高工攜日本八戶高專簽MOU 深化半導體人才培育

國立新化高級工業職業學校適逢創校100週年，持續推動國際化發展，在台南市台日文化友好交流基金會榮譽董事長郭貞慧協助促成下，26日與日本青森縣八戶工業高等專門學校正式簽署交流合作備忘錄（MOU），為新化高工創校以來首度與日本學校建立正式合作關係。

郭貞慧表示，這項具歷史意義的跨國合作源於今年2月，新化高工校長陳志清希望為學校尋找日本技職教育夥伴，由她協助牽線，並獲青森縣知事宮下宗一郎引薦，促成與八戶高專展開接觸。今年4月，她陪同新化高工團隊前往青森拜訪八戶高專及宮下，雙方經過數月討論後達成合作共識，順利完成MOU簽署。

根據合作內容，未來新化高工學生有機會赴日本交流，學習日本高專教育制度及「職人精神」，深化實作技術能力；八戶高專學生則可前往台灣參與新化高工推動的半導體人才培育計畫，了解台灣半導體產業發展與技術應用，建立雙向交流機制。

這次合作也可望成為日本高專教育體系與台灣技職學校合作的重要案例，將日本學生送往台積電等台灣半導體關鍵產業鏈的學校，深化雙方在半導體及高階工業人才培育上的合作。

陳志清表示，創校百年之際能完成首份與日本學校的交流合作備忘錄，無疑是給新化高工最棒的百年生日禮物。

郭貞慧表示，台南與青森長期在農業、觀光等領域維持密切交流，這次合作進一步延伸至技術教育與人才培育，不僅開啟了台日職業教育交流新頁，未來也將持續推動更多深度的台日合作，讓台灣優秀的技職人才走向世界，也讓日本優秀學子看見台灣半導體產業的堅強實力。