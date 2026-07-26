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雲林大成商工退場危機解除 財務上軌道全力重振校務

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
曾經是雲林學生數最多的職校大成商工，因財務惡化被教育部列專輔學校，面臨停招退場危機，經新改組董事會挹注資金改善財務，終獲解除專輔，將全力重振校務。記者蔡維斌／攝影
曾經是雲林學生數最多的職校大成商工，因財務惡化被教育部列專輔學校，面臨停招退場危機，經新改組董事會挹注資金改善財務，終獲解除專輔，將全力重振校務。記者蔡維斌／攝影

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雲林縣虎尾鎮私立大成商工，曾是雲林學生人數最多的職校，因財務狀況惡化，2024年10月被教育部列為專案輔導學校，面臨停招退場危機，董事會改組後積極推動財務重組、處置不實債權並引進資金，建立公開透明預決算機制，終能擺脫陰霾，今年7月23日專輔獲得解除，將全力重振校務。

大成商工1966年創立，校地不大僅約2公頃，設有汽車、美髮、水電、餐飲等科別，校方苦心經營，校務蒸蒸日上，學生數最高峰曾達4、5000人，10多年前一度是雲林學生數最多的職校。但受少子化衝擊，學生人數銳減，近年更因財務惡化、無法清償債務，致校務每況愈下，2024年10間被教育部列為專案輔導學校，面臨停招退場危機。

校方指出，學校董事會改組，新任董事長劉玟君接掌校務，積極進行財務重組、處置不實債權並引進資金，陸續挹注高達6400萬元補足資金缺口，解決銀行、私人或教師等的借款或欠款，財務獲得改善，並將105至113學年度決算書、111-114學年度預算書送教育部核備，因此，本月23日獲教育部正式解除專輔學校之名。

校長林志忠表示，董事會展現治理決心，建立公開透明的預決算機制，成功帶領學校解除列專輔危機，學校目前有255名學生，39名教職員，並仍持續招生中，後續是否增加師資，將視各科別學生人數再適時增聘，以維護學生受教權。

學校也規畫6大改善策略，將持續增加學校收入、強化會計管控，以達到開源節流目標，並強化學校形象，增加班級學生數，營造高關懷的組織氛圍，提升教職員工福利，也將設立2座中小型算力中心，配合公益性組織合辦服務性質、競爭型計畫等課程，活化校產，激勵師生士氣，一同見證大成商工蛻變，攜手翻開技職夢想的新頁。

大成商工 雲林 財務

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