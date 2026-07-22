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2026 WRO機器人北區賽淡水亞東科大登場 118隊競逐世界賽門票

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
誠摯邀請社會各界共同關注這場揉合科技、創意與文化的年度盛事，一起為臺灣的年輕科技學子加油打氣。圖／紅樹林有線電視提供
誠摯邀請社會各界共同關注這場揉合科技、創意與文化的年度盛事，一起為臺灣的年輕科技學子加油打氣。圖／紅樹林有線電視提供

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2026WRO國際奧林匹亞智能機器人聯盟賽「北區區賽」，於7月22日至24日在亞東科技大學淡水校區隆重登場。這次集結北部各縣市的菁英團隊同場競技，選手們結合科技應用與創意靈感，破解年度賽事任務，全力爭奪晉級全國總決賽的入場券，盼能代表臺灣站上2026年波多黎各世界賽的國際舞台。

這次賽事吸引近118支隊伍、約400名師生踴躍參與，不僅是各校推動科技教育成果的最佳展現，更是學子們切磋技藝、深度交流的年度盛會。參賽學生靈活運用程式撰寫、機械結構設計與邏輯思維，透過緊密的團隊合作突破重重關卡，充分彰顯STEAM跨領域教育的扎實歷練與創新能量。

辦理本次賽事的亞東科技大學與台灣玉山機器人協會表示，WRO(World Robot Olympiad)為指標性的國際機器人賽事，版圖已擴及全球90多個國家與地區。競賽旨在引導青年學子養成解決問題、跨域整合與創意思考的能力，並鼓勵他們善用科技解決真實世界所面臨的挑戰。

本屆競賽涵蓋「機器人任務」、「MARC TM任務賽」以及「MARC LOM聯盟賽」等多元項目。其中，「MARC LOM聯盟賽」要求參賽隊伍自主研發並組裝金屬機器人，以手控操作搭配隊友戰術協調來完成挑戰。該項目不僅考驗機體結構與設計實力，更高度考驗選手的臨場反應、隊伍默契與策略佈局，競爭極具看頭。

2026年WRO大會主題訂為「機器人遇見文化(Robots Meet Culture)」，引導學生從各國豐富的文化歷史與藝術底蘊中取材，透過科技技術賦予文化新意。今年各組別主題分別為：國小組「機器搖滾巨星」、國中組「遺跡英雄」、高中職組「馬賽克大師」，期盼學生在實作設計中培養工程思維與整合素養，展現科技與人文融合的無限可能。

WRO不只是競技台，更是培育未來科技人才的重要搖籃。於北區賽脫穎而出的頂尖隊伍將挺進全國總決賽，更有機會代表臺灣於2026年12月遠赴波多黎各參加WRO世界總決賽，與全球頂尖選手一較高下。誠摯邀請社會各界共同關注這場揉合科技、創意與文化的年度盛事，一起為臺灣的年輕科技學子加油打氣。

波多黎各 機器人

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