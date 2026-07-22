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教職員調薪累計逾11% 崑山科大校長李天祥三度續任

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
崑山科技大學今公布，現任校長李天祥（右）獲董事會一致推崇與信任，高票通過三度續任校長。記者謝進盛／翻攝
崑山科技大學今公布，現任校長李天祥（右）獲董事會一致推崇與信任，高票通過三度續任校長。記者謝進盛／翻攝

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崑山科技大學今公布，現任校長李天祥已獲董事會一致推崇與信任，高票通過三度續任校長，校方也指出，教職員自111年起已三度調薪，累計超過11%，展現學校與員工共好承諾。

崑山科大表示，李天祥校長始終堅持「與時俱進」的治校理念，年年提撥豐厚經費禮聘業界金牌師資與充實頂級設備，歷年來已投入逾3.5億元，建置高達18條「類產線」教學場域，直接將校園打造為與業界零距離接軌的實戰基地，徹底消除學用落差。

特別是在創校60周年重要里程碑上，校方更展現雄厚辦學能量，在教育部的補助及校內經費挹注下，共斥資近分1億元成立南部首座「電動車晶片模組及充電樁研發製造人才培育基地」，獲賴清德總統親臨揭牌肯定，展現引領國家綠能產業與人才升級的強大實力。

學校指出，針對全球產業趨勢轉變，李天祥校長領先推動AI賦能教育，成立AI學院並聚焦智慧製造、智慧醫療及空間設計，透過「產業出題、學校解題」精準對接模式，使得學生可參與開發ChatGPT客服系統研發、AI人資助理與AI協作設計，確保學子具備未來職場的即戰力。

目前學校已與台積電、群創光電等超過3700家企業建立龐大合作網絡，除創下畢業生就業率高達95%，逾86%畢業生月薪高於3萬元，逾50%高於4萬元，穩居中南部私立科大之首。

在國際化推動上，境外學生人數呈現爆發式成長，從112學年度的1227人， 114學年度大幅增長至2407人。

崑山科大表示，學校不僅蟬聯高教深耕計畫私立科大高額補助，總額近13.3億元，更在遠見雜誌產學合作評比名列私立科大前二，並連續多年獲選企業最愛私立技職。全校教職員自111年起已三度配合政策調薪，累計薪資調幅超過11%，展現學校與員工共好承諾。

教育部 崑山科大

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