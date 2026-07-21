崑山科大與台糖簽署策略聯盟MOU 推動產學共創聚焦智慧房產與淨零永續

崑山科大與台糖公司今天在校內簽署策略聯盟合作備忘錄，校長李天祥與台糖董事長吳明昌代表簽署，針對人才培育、技術交流、共同研發及業務推展等面向展開全方位合作，促進產學深度對接。

校方表示，合作推動雙方深度產學交流，打造產學共創新模式。台糖作為國家重要國營企業，近年積極投入土地開發、休閒觀光、綠能產業及ESG永續治理。

校方說，長期深耕產學合作，在房地產開發、空間設計、資訊科技、機械電機、環境工程及休閒產業等領域有豐富成果。將與台糖進行專業資源與產業能量深度對接。

李天祥表示，台糖是深耕台灣的國營龍頭，有豐厚土地資產，而崑大房地產開發與管理系則是稀有專業學系，始終致力資源活化領域。深信產學合作應踏實前行，崑大已與逾 2000家企業簽署MOU，提供台籍與外籍生充裕實習機會，藉此厚植競爭力應對少子化衝擊。將整合工程與管理專業能量，與台糖在ESG及淨零碳排等前瞻領域攜手共進。

吳明昌表示，台糖總部遷至台南20年，與在地學術界關係緊密。身為轉型中國營企業，極需環工、資管與數位科技新秀加入，將提供優質薪酬福利作為展才舞台。他說，「沒有夕陽科系，只有不爭氣的科系」，崑大餐飲系於114學年招到8個班級學生，成功招生便是隨時代轉型典範。「國際化」也是他的願景，期待結合崑山科大豐富國際學生資源，達成產官學多贏的全球化布局。

策略聯盟合作內容強調「人才培育」，未來學生將獲得台糖公司相關業務單位實習、參訪及實務學習機會。台糖也將派員參與校方專業課程培訓，透過實務與教學雙向參與，縮短學用落差，提升就業競爭力。

面對全球數位轉型及淨零碳排趨勢，雙方也針對「智慧化房地產」、「休閒文化產業」及「淨零減碳」等議題技術交流共同研發，結合AI數位轉型技術與創新研發應用，讓學生在校期間即可接觸最尖端產業趨勢，進而成為未來產業所需跨領域人才，並協助產業提升競爭力，響應國家永續發展政策。

崑大表示，與台糖策略結盟，不僅能將研究成果與產業需求緊密結合，更為學生開拓多元的實踐平台。這種深度產學合作模式將建構學校、學生與企業三贏局面，為台南及南部產業升級注入新動力，也為崑山學子的職涯路徑奠定最堅實的基礎。

崑山科大與台糖簽署策略聯盟MOU，推產學共創聚焦智慧房產與淨零永續。圖／校方提供

崑山科大與台糖簽署策略聯盟MOU，推產學共創聚焦智慧房產與淨零永續。圖／校方提供