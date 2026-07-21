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陪學生拚競賽到假日不喊累 花蓮高工王巧雲獲師鐸獎肯定

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮高工王巧雲老師（後排左四）帶領學生走出教室與民眾互動，展現專業自信。圖／花蓮高工提供
花蓮高工王巧雲老師（後排左四）帶領學生走出教室與民眾互動，展現專業自信。圖／花蓮高工提供

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國立花蓮高工電子科教師王巧雲長期投入技職教育，秉持因材施教與實作導向理念，透過專題研究、競賽培訓及跨域學習，引領學生發掘潛能、建立自信，在教育現場深耕有成，獲教育部遴選為115年度師鐸獎得主。

花蓮高工表示，王巧雲投入教職以來，始終堅持技職教育「學以致用」精神，以探索與實踐作為教學主軸，帶領學生從問題發掘、創意發想、設計規畫到成果製作，培養自主學習、團隊合作及解決問題能力。

多年來，她經常利用下課後及假日期間陪伴學生訓練，親自帶隊參加各類專題競賽與技能賽事，讓學生有機會走出校園、拓展視野；學生屢次在全國性競賽中獲得佳績，不僅為學校爭光，也在挑戰過程中累積成就感，逐步找到未來發展方向。

來自台南、曾北上求學，後來選擇到花蓮任教的王巧雲，深知城鄉教育資源存在落差，認為偏鄉學生從不缺少天賦與熱情，欠缺的是被看見的機會。因此，她持續鼓勵學生參與競賽及實務活動，接觸不同環境與產業領域，讓孩子相信只要努力，也能在更大的舞台展現實力。

除了專業知能培育，王巧雲也重視品格養成與責任感建立，鼓勵學生勇於挑戰、不畏挫折，從失敗與修正中累積經驗，學習對自己與團隊負責。

在行政工作方面，她同樣認真投入，無論課程規畫、科務推展或教學設備建置，都積極爭取資源、優化學習環境，獲得師生及同仁高度肯定，成為電子科發展的重要推手。

面對師鐸獎殊榮，王巧雲謙虛表示，一路以來，許多老師投入課程設計、訓練及競賽準備，彼此扶持、相互合作，才能讓學生在各項競賽中展現亮眼成果，這份榮耀不僅屬於自己，更屬於整個教師團隊、默默支持的家人，以及每一位願意努力、勇敢挑戰的學生。

花蓮高工校長曾銘文表示，王巧雲不僅傳授專業知識與實作技能，更以自身經歷陪伴學生成長、突破自我，其教學成果與教育熱忱足為典範，繼姚孟君老師於114年度獲師鐸獎後，王巧雲再於今年度獲獎，也展現花工深耕技職教育的豐碩成果。

花蓮高中王巧雲老師（前排左五）曾率學生參賽，獲太平洋盃科技教育競賽金牌。圖／花蓮高工提供
花蓮高中王巧雲老師（前排左五）曾率學生參賽，獲太平洋盃科技教育競賽金牌。圖／花蓮高工提供

花蓮高工王巧雲老師（左三）帶學生遠赴日本東京，參加設計創意發明展榮獲銀牌。圖／花蓮高工提供
花蓮高工王巧雲老師（左三）帶學生遠赴日本東京，參加設計創意發明展榮獲銀牌。圖／花蓮高工提供

花蓮高工 師鐸獎 花蓮

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