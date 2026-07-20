2026元宇宙虛擬網紅設計創作大賽 南應大多媒體動畫系1金1銅成果豐

台南應用科大多媒體動畫系參加「2026元宇宙虛擬網紅設計創作大賽」，前天自全台各校306隊脫穎而出，勇奪人工智慧生成（AIGC）組1金、1銅、4優選及3佳作，晉級決賽9組作品全數獲獎，成為該項獲獎數最多系所，創下歷年最高參賽紀錄。

校方表示，競賽以「未來生活的智慧夥伴：人形機器人」為主題，鼓勵思考智慧機器人進入人類生活後，可能衍生的陪伴、信任、情感及社會議題。動畫敘事與影像創作學生充分展現運用人工智慧科技亮眼成果。

這次南應大多動系隊伍「未命名資料夾4」以作品「鼓舞」榮獲金獎。「外貌Check」作品「珂萊特 Colette」銅獎。「N.I.A世界第二可愛隊」、「香菜杏仁茶」、「鏡像失真」及「還在想」獲頒優選；「餘溫」、「冷靜一下下就好」及「對對隊」佳作。

「鼓舞」由謝佩妤、曾于涵、黃筠旂、吳鴻熹及賴佑慈共同創作，描寫因受傷而失去舞台的女孩，因芭蕾舞機器人的陪伴與鼓勵再鼓起勇氣，重拾跳舞夢想。全片無對白、透過細膩的肢體表演、鏡頭語言與舞台氛圍，呈現人類與機器人間溫柔真摯情感連結。即使舞步不再完美，女孩仍在彼此扶持中找回自信，也讓這場舞蹈成為全片最動人謝幕。

銅獎「珂萊特 Colette」陳秭翊創作，描寫女主角燕芍與AI夥伴珂萊特在日常生活的逗趣互動。珂萊特雖經常誤解人類語境，卻總是以笨拙而真誠的方式守護燕芍。作品透過幽默而溫馨的情節，呈現人類與AI在相處過程中逐漸建立的依賴、信任與情感連結。

指導老師鄧偉炘表示，這次競賽讓學生以扎實動畫基礎，結合AI生成工具，完成從劇本發想、角色與場景設計、分鏡規畫、影片生成，到配音、音效及後期剪輯完整製作流程。AI雖能提升創作效率，但創意、美感、敘事與鏡頭判斷及角色一致性、動作穩定度與畫面銜接等問題修正，仍須仰賴學生長期累積的動畫與後製能力，才能完成兼具創意與品質作品。

多媒體動畫系主任邱廼懿表示，9組決賽作品全獲獎，顯示學生已具整合動畫原理、視覺設計與AI技術能力，並從單純工具使用者逐步成為能主導完整創作流程的數位內容創作者。人工智慧快速改變動畫與影像產業，系上將持續強化學生專業基礎、科技應用與團隊合作能力，使教學內容與產業發展趨勢同步接軌。

2026元宇宙虛擬網紅設計創作大賽南應大多媒體動畫系1金1銅4優選3佳作。圖／多媒體動畫系提供

2026元宇宙虛擬網紅設計創作大賽南應大多媒體動畫系1金1銅4優選3佳作。圖／多媒體動畫系提供

2026元宇宙虛擬網紅設計創作大賽南應大多媒體動畫系1金1銅4優選3佳作。圖／多媒體動畫系提供

2026元宇宙虛擬網紅設計創作大賽南應大多媒體動畫系1金1銅4優選3佳作。圖／多媒體動畫系提供