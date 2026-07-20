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弘光科大老師王瑋名威尼斯雙年展個展 AI與輪迴跨界對話驚艷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大老師王瑋名在威尼斯雙年展舉辦個展。圖／弘光科大提供
弘光科大老師王瑋名在威尼斯雙年展舉辦個展。圖／弘光科大提供

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在弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系任教的台灣數位藝術家王瑋名榮獲無數國際獎項，於威尼斯雙年展期間，受邀在義大利威尼斯歷史建築Palazzo Albrizzi-Capello 舉辦個展「AI輪迴：AI Samsara」，3D數位藝術結合東方哲學與當代數位藝術語境的三大系列創作作品，水都居民和參觀的遊客，欣賞後驚艷。

「AI輪迴：AI Samsara」個展展期至7月24日，展出王瑋名22件最新力作，作品以3D數位藝術及人工智慧為核心，結合東方哲學與當代數位藝術語境，重新詮釋佛教輪迴概念，探討意識、科技與存在之間的關係，呈現台灣在AI科技時代與藝術結合的數位時代作品。

王瑋名表示，這次個展匯集他的三大重要創作系列，「檑枷」、「藝次元」與「後人類聖像」，從不同面向切入人工智慧時代的人類處境，構成由束縛、轉化至超越的完整敘事結構。其中「後人類聖像」系列為首次公開發表，成為本展重要亮點之一，探討人類未來若終極一戰，將會出現如何的象徵體系，重新形塑人種的新神性圖像。

多次獲國際影展最佳實驗片的「檑枷」作品，聚焦於人類在社會、科技與演算法體系中的結構性限制，揭示控制與自由之間的張力；「藝次元」建構虛擬與現實交錯的數位場域，呈現意識在科技媒介中的流動與擴展。

王瑋名也到威尼斯個展現場，見證東方哲學與西方當代藝術語境的交會的歷史性時刻。他說在歷史悠久的Palazzo Albrizzi-Capello 中，作品以數位科技回應人類文明的深層精神問題，使過去與未來形成跨時空對話。

數位藝術家王瑋名新作品「後人類聖像」。圖／<a href='/search/tagging/2/弘光科大' rel='弘光科大' data-rel='/2/257887' class='tag'><strong>弘光科大</strong></a>提供
數位藝術家王瑋名新作品「後人類聖像」。圖／弘光科大提供

數位藝術家王瑋名多次獲國際影展最佳實驗片的作品「檑枷」。圖／弘光科大提供
數位藝術家王瑋名多次獲國際影展最佳實驗片的作品「檑枷」。圖／弘光科大提供

弘光科大 佛教 義大利 藝術作品

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