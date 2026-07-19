技職產業連結不足 「應送教師去業界實習」

我國技職體系近年傾向升學，產業連結亦不足。學界呼籲鬆綁現有法規，如送教師至產業界實習進修，將最新技術攜回校園，以提升技職生技術對接與實作力，並強化學生的生涯輔導教育。

北商大前校長賴振昌表示，台灣約有五成的學生就讀技職體系，過去曾討論推動技職教育法，但多年來仍只聞樓梯響，現今科技大學多還是適用大學法，但大學法主要對象是普通大學，技職教育若要辦出特色，建議要有一套自己的法源。

賴振昌說，不少技高強調校外實習，但學生實習很容易被安排做庶務打雜，反而建議學校應該要能送教師到業界實習進修，具備一定知能的教師能在業界做專案，並將最新的技術攜回課堂，如此才能落實技職教育講求的師徒制。法規應適時鬆綁，讓不同體制下的教師都可適度前往業界。

賴振昌也觀察，約七成以上技職生都規畫繼續升學，甚至為了升學去補習，反而忽略了最珍貴的實作經驗。原因在於技職生成就感與自信心不足。學生求學階段輔導老師多畢業自一般大學，非真正懂技職教育，傳遞給學生的概念可能仍是「成績好去讀普高，成績不好讀技高」學生觀念多少受影響，因此也建議生涯輔導教育要再加強。

全教總理事長葉青芪也表示，認同技高教師應能適度和業界交流，過去多說業界負責找問題，學校負責解決問題，業界跟學界一定要保持互動，才能有更深度的對話。