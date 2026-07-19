猛拚升學…技職3大問題 學界示警：攸關國力

台灣近廿年來朝高學歷發展，導致台灣缺乏實作人才，不僅就讀技職體系的學生數不斷下滑，畢業學生也多半以升學為導向。台灣教育研究院社教授黃政傑表示，技職近年長期面臨定位模糊、升學導向、與產業連結不足等三大問題，呼籲應重建三級技職教育體系。

教育部技術型高中就業統計，一◯四學年有百分之十一的學生就業，一一三學年僅剩百分之七，僅實用技能學程就業較高，但也僅三成。黃昆輝教授教育基金會昨誒此舉「技職教育體系的危機與重建」座談記者會。

基金會董事長黃昆輝強調，當年廣設高中大學加上家長的期待，技職教育本應培養技術人力，如今卻在拚命升學；專科學校大量減少而空洞化，科大則走向學術化，均背離技職教育初衷。技職教育曾提供經濟建設大量人力，代表技職不只關於學生出路，也攸關國家競爭力，必須正視。

黃政傑表示，技高應針對學生就業能力做準備並鼓勵就業，而非只重視升學，增加業界實習比重；又目前國內僅剩十二所專科學校，或多在科大附設五專，但科大又有自己的學術條件和標準，專科變成只是科大的附屬，也扭曲了專科的實業取向，建議升格為科大的專科甚至能「改回來」，落實小型精緻的專科辦學。

黃政傑也提到，科大要提供高級技術教育與技術創新，專注於講授應用與管理，政府甚至要限制讓真正優質的科大才創設研究所，明確區分科大與大學定位。

台師大名譽教授李隆盛則表示，全世界技職教育都以專科為主流，當國家需要中階技術人才，政府就應該投資。如日本每縣均設有高專，並由政府出資辦理航海、工業等需要公家資源大力投資的類別；德國則於政府監管下，讓學校與產業密切結合，落實雙軌制學徒訓練。

教育部表示，已投入廿四億推動「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」，也設置產學合作專班，推動產學攜手合作計畫二點◯等計畫，未來將持續加強技職教育宣導、職涯探索課程與活動，吸引國中畢業生適性選讀技高。