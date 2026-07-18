提升技職體系學生實作能力 學界籲：教師也要去業界實習

教育團體指出近年技職體系學生也傾向升學，且產業連結不足。學界呼籲，可從鬆綁現有法規做起，如送教師至產業界實習進修，將最新技術攜回校園，以提升技職生的技術對接與實作力；再者，也應該強化學生的生涯輔導教育，讓其認知技職不是次要選擇。

教育團體指，我國技職教育長期面臨定位模糊、升學導向、與產業連結不足等3大問題。前北商大校長賴振昌表示，台灣約有5成的學生就讀技職體系，過去曾討論推動技職教育法，但多年來仍只聞樓梯響，如現今科技大學多還是適用大學法，但大學法主要對象應是普通大學，技職教育若要辦出特色，建議要有一套自己的法源。

再者，賴振昌也說，不少技職學校多強調校外實習，但學生去業界實習，其實很容易被安排做庶務打雜，反而建議學校應該要能送教師到業界實習進修，具備一定知能的教師能在業界做專案，並將最新的技術攜回課堂，如此才能落實技職教育講求的師徒制。而歷來多規範公務員不得兼職，其實法規能適時鬆綁，讓不同體制下的教師可適度前往業界。

賴振昌說，觀察技職學生約7成以上都規劃繼續升學，甚至為了升學要去補習，反而忽略了最珍貴的實作經驗。他認為，原因仍在於技職學生成就感、自信心不足，學生求學階段輔導老師多畢業自一般大學，非真正懂技職教育，傳遞給學生的概念可能仍是「成績好去讀普高，成績不好讀技高」學生心理多少受影響，因此一有機會就想回歸升學，也建議生涯輔導教育要再加強。

全教總理事長葉青芪也表示，認同技高教師應能適度和業界交流，業界可以非常輕鬆的到學校，但學校到底如何進入業界，值得外界一起思考。且過去多說業界負責找問題，學校負責解決問題，業界跟學界一定要保持互動，才能有更深度的對話。