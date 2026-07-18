我技職教育面臨3大問題 學界籲：重建三級技職教育體系

黃昆輝教授教育基金會今舉行「我國技職教育體系的危機與重建」座談。台灣教育研究院社教授黃政傑表示，檢視台灣技職教育，會發現社會普遍肯定技術人才的重要性，卻沒有給予其尊嚴，且技職長期面臨定位模糊、升學導向、與產業連結不足等3大問題。對此，呼籲應重建三級技職教育體系。

根據教育部技術型高中就業統計，104學年度有11.6%學生就業，113學年度只剩7.2%，僅實用技能學程就業較高，但也僅約3成。黃政傑說，台灣近20年來朝高學歷發展，但先進國家中，沒有哪一國高達9成人口都讀大學，導致台灣缺乏實作人才已是迫在眉睫的問題。對此，台灣的職教育不是要修補而是要重建。

黃政傑建議，台灣應重建三級技職教育體系。技高應針對學生就業能力做準備、鼓勵就業，而非只重視升學；再者，應重建技術實務教學中心，增加業界實習的比重，在工作中學會技術實務。

黃政傑也說，專科教育應重建，目前國內專科學校僅剩12所又多以護專為主，且多在科技大學下設二技、二專甚至附設五專，但科大有自己的學術條件和標準，專科變成只是科大的附屬，也扭曲了專科的實業取向。對此，甚至建議已升格為科大的專科可以「改回來」，落實小型精緻的專科辦學。

再者，黃政傑也說，科大則應落實應用、實作、實務的定位，與一般大學做區隔。科大需要提供高級技術教育、技術創新，專注於講授應用與管理，政府甚至可讓真正優質的科大才可創設研究所，科大與大學的定位應明確區分，才能讓科大活下去。

台師大名譽教授李隆盛則表示，全世界技職教育都以專科為主流，當國家需要中階技術人才，政府就應該投資。如日本每縣均設有高專，並由政府出資辦理航海、工業等需要公家資源大力投資的類別，也保障課程標準化與財政穩定；德國則於政府監管下，讓學校與產業密切結合，落實雙軌制學徒訓練。

李隆盛建議，重建策略應由中央發動、跨部會合作，畫分每項任務與當責者。教育部正研擬2027年的技職教育綱領，建置政府可參考澳洲參與制的治理機制，由政府監管、產業投入；再者，可結合教育部、勞動部建立國家資歷架構（NQF），整合學術、職業培訓等資歷分級系統，將各級教育與證照標準化，讓學生與雇主理解資歷的深度，也能促進跨國人才資歷互認。

董事長黃昆輝表示，由於廣設高中大學，加上家長的期待，我國職業教育慢慢式微，技職教育應培養技術人力，但高職生卻在拚命升學；專科學校大量減少面臨空洞化，科技大學則走向學術化，背離技職教育初衷。技職教育曾提供經濟建設大量人力，代表技職不只關於學生出路，也攸關國家競爭力，必須正視。