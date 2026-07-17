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畢業證書校名竟少字！台東專科生憂找工作碰壁 校方全面重印

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國立台東專科學校畢業證書印製出包，校名竟少印文字，引發畢業生錯愕，校方已宣布全面重印換發。記者尤聰光／攝影
國立台東專科學校畢業證書印製出包，校名竟少印文字，引發畢業生錯愕，校方已宣布全面重印換發。記者尤聰光／攝影

【編輯推薦】

國立台東專科學校近日傳出畢業證書印製疏失，有畢業生領到證書後赫然發現，證書上的校名「國立台東專科學校」竟少印文字，導致校名不完整，讓不少畢業生當場傻眼，擔心若拿著有瑕疵的證書辦理升學、求職、報考國家考試、服役或出國等事項，恐怕遭質疑證書真實性，徒增不必要的困擾。

國立台東專科學校發布聲明表示，此次畢業證書因系統廠商印製模板設定疏漏，導致部分證書文字未完整呈現，校方對因此造成畢業生及家長困擾深表歉意，並已於第一時間暫停發放所有畢業證書，全面啟動收回重製及校對作業。

校方指出，尚未領取畢業證書的學生，將待校對完成後直接領取新版證書；若因升學、就業、報考、服役或出國等因素急需使用，可主動聯繫教務處，校方將採「隨到隨辦、優先印製」方式處理，並可開立官方證明，向相關單位說明，以保障學生權益。

至於已領取證書的畢業生，校方將依畢業生名冊主動寄送新版畢業證書，不需返校辦理，並隨信附上免貼郵票回郵信封，由學校負擔郵資，請畢業生於收到新證書7日內寄回舊版證書銷毀，避免誤用或流通。

校方表示，全數更正後的畢業證書預計於8月1日前完成印製、校對並以掛號寄出，同時已要求系統廠商查明原因，全面檢討印製及複核流程，強化品質管制，釐清相關責任，避免類似情形再次發生。

李姓畢業生表示，畢業證書是人生重要文件，也是多年努力的成果，沒想到領到後竟發現校名印錯，「第一時間還以為是假證書」，若拿去應徵工作或報名考試，被要求重新補件，不但浪費時間，也可能影響求職時程，讓人相當無奈。

另一名畢業生則說，畢業後許多人都在趕著找工作、準備升學或辦理相關手續，如今證書出現錯誤，難免擔心用人單位或學校無法接受。

畢業證書 台東 升學

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