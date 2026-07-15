大湖農工建教班攜手台積電基金會 師生為3所國中小更換LED燈具創三贏

國立大湖農工為落實綠能永續並實踐技職教育的社會責任，今年再度攜手台積電慈善基金會共同投入「公益綠能LED燈安裝計畫」，日前分別前往通霄國中、大西國中及汶水國小執行老舊燈具汰換工程，將明亮、不閃爍的 LED 節能燈管帶入校園，也為各校學弟妹營造健康舒適的學習環境。

大湖農工表示，這次計畫由大湖農工建教合作班師生組成公益修繕團隊，7月3日至5日馬不停蹄奔赴3所國中小學執行老舊燈具汰換工程。在台積電慈善基金會的支持下，不僅是一次節能減碳的校園環境改善工程，更創造「技職學生獲得實務經驗與經濟支持」、「地方孩童獲得優質照明」及「環境減碳永續」的三贏局面。

校方說，參與計畫的建教班以學習機械技能為主，全班共16名學生，其中7名學生熱烈響應，在3天執行期程中圓滿達成任務，展現出大湖農工學生肯做、踏實的技職精神。參加的7名同學頂著酷暑高溫，在換燈的實作過程中，衣服溼了又乾、乾了又溼。

學生在專業人員與老師指導下，從現場探勘、物料搬運清點，到必須克服心理恐懼、爬上鋁梯進行現場拆卸與新燈安裝，每個步驟都展現純熟的職人態度與團隊合作的高效率。透過這次機會，學生不僅實際體驗業界工作的實務操作經驗，同時學習到高空作業安全、手工具使用技巧及後續廢棄燈具的分類回收。

​參與計畫的建教班學生分享說，以前在校或工廠實習都是為完成交辦任務，但這次能親身爬上鋁梯，把明亮的LED燈裝上，想到可讓通霄、大西和汶水的孩子在更好的光線下讀書，心裡就覺得非常有成就感，大家對未來畢業後的工作競爭力更有信心。

​大湖農工校長劉于菱表示，感謝台積電慈善基金會的支持，讓湖農學生有機會將課堂技術轉化為社會關懷。這項公益活動凝聚學生、老師、企業與社會的力量，湖農的孩子用自己的專業技能回饋社會，成為兼具專業與溫度的技職新世代。校方未來將持續推動多元的產學鏈結，為台灣偏鄉帶來更多光明與希望。

國立大湖農工再度攜手台積電慈善基金會投入「公益綠能LED燈安裝計畫」，日前分別前往通霄國中、大西國中及汶水國小執行老舊燈具汰換工程，將明亮、不閃爍的 LED 節能燈管帶入校園。圖／大湖農工提供

國立大湖農工再度攜手台積電慈善基金會投入「公益綠能LED燈安裝計畫」，日前分別前往通霄國中、大西國中及汶水國小執行老舊燈具汰換工程，將明亮、不閃爍的 LED 節能燈管帶入校園。圖／大湖農工提供

國立大湖農工再度攜手台積電慈善基金會投入「公益綠能LED燈安裝計畫」，日前分別前往通霄國中、大西國中及汶水國小執行老舊燈具汰換工程，將明亮、不閃爍的 LED 節能燈管帶入校園。圖／大湖農工提供

國立大湖農工再度攜手台積電慈善基金會投入「公益綠能LED燈安裝計畫」，日前分別前往通霄國中、大西國中及汶水國小執行老舊燈具汰換工程，將明亮、不閃爍的 LED 節能燈管帶入校園。圖／大湖農工提供