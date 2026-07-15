AI時代「技能落差」是企業最大挑戰 技職年會倡產學共育

人工智慧（AI）近年快速發展，產業需求持續轉變，技職教育也面臨新挑戰。台灣技職教育年會今（15）日登場，聚焦「AI時代的人才共育解方」，主辦的國際技能發展協會（Skills for U）執行長黃偉翔表示，企業目前最大挑戰是人才技能落差，須透過產官學合作，縮短AI時代人才培育與產業需求之間的距離。

Skills for U執行長黃偉翔說，AI已快速融入民眾日常生活，從工作、學習到個人生活規畫都可見其應用，反映人類需求正帶動產業轉型，也重新定義人才能力需求。他指出，AI不只是軟體技術，更牽動AI伺服器、散熱、電源、記憶體等整體供應鏈發展，因此技職教育的人才培育必須與產業需求同步調整。

黃偉翔指出，目前企業最大的挑戰在於技能落差，也就是求職者所具備的知識、技能與態度，與企業職缺所需能力存在落差；另一方面，學校與政府的人才培育速度，往往追不上產業快速變化的腳步，因此必須透過產官學及非營利組織共同合作，縮短人才培育與產業需求之間的距離。

黃偉翔表示，在教育部《技職教育政策綱領》的推動下，希望串聯政府、學校、企業及民間團體，共同建立技職人才培育生態系。今年年會共有超過70所學校、30多家企業、產業公協會，以及中央、地方政府與智庫代表參與，盼透過跨界交流，共同提出AI時代的人才培育解方。

教育部常務次長朱俊彰表示，技職教育現今面臨許多挑戰，產業變化快速，加上少子化衝擊，如何讓更多孩子、更多家長放心讓孩子投入技職教育體系，是教育部目前非常重要的課題。

談到AI時代的人才培育，朱俊彰表示，教育部今年5月提出「AI人才方舟計畫」，希望學生不僅學會負責任使用AI，更能運用AI解決問題，並培養AI無法取代的能力，「我們不會被AI取代，但會輸給懂得使用AI的人」。

朱俊彰說，教育部正推動《技職教育政策綱領》，成立技職教育諮詢會，並與經濟部、國發會、勞動部等部會合作，同時持續協助大專校院強化師資、優化課程與改善教學環境，提升技職教育品質。

總統府副秘書長何志偉說，政府正推動AI及五大信賴產業、新十大建設，從半導體、智慧製造、機器人到無人機，每一項產業發展背後都仰賴技職人才支撐，「沒有人才，就沒有AI；沒有技職，就不會有產業」。

何志偉指出，台灣能走到今天，並非依靠少數人，而是無數在工廠、實驗室、教室及產線默默付出的工作者共同努力的成果。他提到，政府持續透過政策協助產業導入AI，例如今年4月已啟動中小微企業AI導入補助方案，最高每月可補助10萬元，並提供完整申請指引，希望協助更多企業運用AI提升競爭力。