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新北技職升學成績亮眼 四技二專甄選312人錄取國立大學

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
淡水商工餐飲管理科陳長寬同學錄取國立高雄餐旅大學旅運管理系。圖／新北教育局提供
淡水商工餐飲管理科陳長寬同學錄取國立高雄餐旅大學旅運管理系。圖／新北教育局提供

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115學年度四技二專甄選入學分發結果今公告，新北市技術型高中學生表現亮眼，今年有3171人報名，其中2335人錄取校系，總錄取率74%；有312位學子搶下國立大學門票，包含國立台灣師大、國立台灣科大、台北科大等，展現新北技職教育兼顧專業實作、多元學習與升學發展的扎實成果。

教育局表示，四技二專甄選入學是技高學生升學的重要管道，不僅重視統一入學測驗成績，更著重學生專業能力、多元表現及學習歷程的累積。

為協助技職學子發揮優勢、拓展多元升學進路，新北市全國首創專屬技高學生的四大競賽，涵蓋「學習歷程」、「專題實作」、「統測素養」及「自主學習」等升學關鍵能力，提供學生持續精進與成果展現的舞臺，將三年所累積的專業實力轉化為升學競爭力。同時積極鏈結大專校院及產業資源，協助學生提早接軌職場實習與專業技術培育，持續培育具備國際競爭力的技職人才。

新北高工、三重商工、淡水商工及泰山高中錄取率均逾9成，展現新北各校積極協助學生進行落點分析與升學輔導成果。新北高工資訊科施富淵同學錄取臺科大資訊工程系，從國中即熱愛電腦科技，進入資訊科後，在師長陪伴下透過程式設計、物聯網及硬體實作累積專業能力。

淡水商工餐飲管理科陳長寬同學錄取國立高雄餐旅大學旅運管理系，高中三年透過實習與競賽建立專業能力，並持續精進英文，提升國際競爭力；三重商工板金科林子佑同學錄取臺北科技大學工業工程與管理系，他在單親家庭成長，母親獨力撫養兄弟姊妹，疫情期間又歷經親人離世，更懂得珍惜與努力，進入板金科後，他從設計、裁切到組裝累積實作經驗，並確立產業管理方向；他相信困難能磨練自己，機會終將留給願意堅持的人。

教育局提醒，獲分發錄取學生請依各錄取學校規定，於115年7月16日上午10時起至7月20日中午12時止完成報到手續，並確認各校報到方式、應備文件及相關注意事項，以維護入學權益。尚未錄取學生仍可把握聯合登記分發及各校單獨招生等升學管道，留意各項招生資訊及重要時程，為自己爭取最適合的升學機會。

三重商工板金科林子佑同學(左二)錄取國立臺北科技大學工業工程與管理系。圖／新北教育局提供
三重商工板金科林子佑同學(左二)錄取國立臺北科技大學工業工程與管理系。圖／新北教育局提供

升學 新北 教育局 四技 二專

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