韓流不只追星！南開科大6生前進首爾 解鎖觀光產業第一線

韓國來台旅遊人數屢創新高，南開科技大學鎖定其觀光潛力，利用暑假透過學海築夢計畫，將6名學生送往首爾展開休閒產業教育旅行教學助理實習1個月，解鎖韓國獨有的時尚流行文化及休閒產業發展趨勢，更讓未來就業能力接軌國際。

南開科技大學校長楊肅正今指出，國際觀光交流日益頻繁，該校休閒事業管理系全力推動發展海外學習教育，培養學生的國際移動力，更已連續14年獲得教育部學海築夢計畫補助，選送逾百名學生赴新加坡、日本及杜拜等國家的海外學習。

其中，韓國來台旅遊人數屢創新高，學生若能磨練韓語能力，及早熟悉韓國旅遊文化，對投入國際餐旅觀光就業有極大助益，今年為此與首爾「漢陽女子大學」交流合作，趁暑假透過學海計畫將6位學生送往該校展開1個月教育培訓實習。

南開科大主任秘書、休管系副教授林柏宏說，該校與漢陽女子大學於2017年締結為姐妹校，兩校交流合作近10年，多年來兩校相互選送學生，今年更由該校國際合作處室長Kyung Yeon (ken) Park教授親自規畫為期一個月的教學助理實習。

為讓台灣學生盡早融入實習生活，漢陽女子大學安排曾來南開的交換生擔任學伴，該校教授親自授課說明，課程涵蓋觀光韓語、K-POP、K-Beaty、五星級酒店參訪、旅程設計與導覽解說等，全面體驗韓國獨有的時尚流行文化及休閒產業發展趨勢。

楊肅正說，透過海外學習教育拓展學生國際視野，豐富大學生活，更以務實且完整的實習計畫深化交流體驗，使其未來就業能力接軌國際，該校將持續推動國際餐旅觀光人才的海外培訓實習，提供許多資源跟機會，作為學生圓夢的堅強後盾。

南開科技大學鎖定韓流潛力，透過學海築夢計畫選送學生至首爾實習，解鎖韓國獨有的時尚流行文化及休閒產業發展趨勢，讓未來就業能力接軌國際。圖／南開科大提供