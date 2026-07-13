串聯產業聚落 雲科大智慧電動車人才培育基地揭牌
雲林科技大學智慧電動車電控系統區域產業人才培育基地今天揭牌，著重智慧電動車自駕AI、車用電控系統與智慧座艙研發及人才培育，串聯產業打造車用電控與智慧座艙實作基地。
雲林科技大學「智慧電動車電控系統區域產業人才培育基地」獲教育部補助新台幣1.2億元、學校自籌2000萬元，總經費約1.4億元，是教育部推動「中部地區汽車零組件產業聚落轉型升級」的重要計畫。
雲林科技大學今天舉辦揭牌典禮暨成果展示。教育部技職司長楊玉惠、民進黨立委劉建國、國民黨立委張嘉郡和許宇甄等人與多名國內外產官學界人士參與。
楊玉惠表示，電動車是跨領域產業，教育部從111年投入人才基地補助，台科大負責動力、明志科大負責電池、崑山科大負責充電樁，而雲科大負責電控跟智慧整合，完整串聯台灣南北的學術資源，並且建置整輛電動車系統，形成一條龍的跨領域人才培育體系。
雲林科技大學校長張傳育指出，基地整合校內6個系所及50名教師共同推動，並規劃2大跨域學程，同時建置智慧電動車系統整合實驗室、車用PCB與智慧座艙電控實驗室、AITPC基礎訓練教室、智慧電動車造型創新設計中心等場域，學生可在同一人才培育基地中完成從概念設計、模組開發到系統整合測試的實務訓練，為台灣培養更多的智慧電動車人才。
雲林縣長張麗善說，雲科大憑藉成熟的e-Team聯盟及技術研發能量，並與台灣電動車產業聯盟建立交流平台，成為培育產業人才的重要據點，縣府自111年起規劃雲科大周邊及斗六南側約241公頃土地，推動智慧電動車產業園區，目前已進入內政部都市計畫委員會第二次審查程序。
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