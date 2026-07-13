教育局助一臂之力 全國技藝競賽金牌生出國見學圓夢

新北樟樹實中學生服裝設計科應屆畢業生陳虹如去年獲全國技能競賽「國服」（旗袍）金牌，獲得赴歐洲見學機會，這是她第一次出國，格外珍惜機會，她說，異文化刺激是很棒的學習養分，建立自信心與視野，她已考取實踐大學，朝服裝設計師目標邁進。

新北教育局今天辦2026新北金手國際見學成果發表會，遠赴義大利、日本及韓國研習的金手獎優秀師生，分享國際入班、企業參訪及專業交流成果。

陳虹如偕指導老師陳常薇一同出席，師生分享今年4月底赴歐洲2周的所見所聞，師生都對佛羅倫斯藝術大學留下難忘印象。陳虹如說，國外教育重視學生實作能力，學生經營實習商店，累積行銷、管理等實戰經驗。陳常薇說，歐洲大學重視社區共融，值得台灣借鏡。

陳虹如去年獲全國技能競賽金牌，爭取到赴海外見學機會，這是她這輩子第一次出國，她說，這趟學習機會別具意義，會更堅定地朝服裝設計領域邁進。

新北推動金手國際見學邁入第10年，累計薦送逾500名優秀師生走向國際，交流足跡橫跨五大洲，讓技職學子不只在競賽中展現專業，更把國際經驗帶回校園，轉化為持續精進技術與創新的力量。

教育局長張明文說，新北是全國唯一補助指導教師與學生共同參與國際見學的縣市，已與10所國際頂尖學校及專業機構簽署MOU，持續建立技職教育國際合作網絡。今年共推薦67名優秀師生赴海外研習，行程安排「國際入班、企業參訪、專業交流」三位一體模式，行前攜手亞東科技大學，導入Notion、Gemini及NotebookLM等數位工具，推動「AI＋P（Professional專業）」學習，協助師生進行資料蒐集、知識整理與學習反思，讓海外見學成為結合AI應用與專業實作的深度學習旅程。

淡水商工校長潘泰伸說，義大利研習引導學生重新理解技術、生活美學與設計創新的關係。鶯歌工商校長顏龍源、泰山高中校長于賢華也指出，日本與韓國課程深度結合AI科技、汽車工業、智慧製造及城市探索，讓學生看見專業技術不只是單一技能，更是連結產業發展與國際溝通的重要能力。此次新北也與韓國仁川大學韓國語教育中心、義大利國際廚藝學院及佛羅倫斯藝術大學簽署合作備忘錄（MOU），成為穩定且長期的海外學習據點。

學生陳虹如（左）今天偕指導老師陳常薇一同出席成果發表會，師生分享今年4月底赴歐洲2周的所見所聞，師生都對佛羅倫斯藝術大學留下難忘印象。記者王慧瑛／攝影

新北教育局長張明文說，新北是全國唯一補助指導教師與學生共同參與國際見學的縣市，已與10所國際頂尖學校及專業機構簽署MOU，持續建立技職教育國際合作網絡。記者王慧瑛／攝影

新北教育局今天辦2026新北金手國際見學成果發表會，遠赴義大利、日本及韓國研習的金手獎優秀師生，分享國際入班、企業參訪及專業交流成果。記者王慧瑛／攝影

新北教育局今天辦2026新北金手國際見學成果發表會，遠赴義大利、日本及韓國研習的金手獎優秀師生，分享國際入班、企業參訪及專業交流成果。記者王慧瑛／攝影

新北教育局今天辦2026新北金手國際見學成果發表會，遠赴義大利、日本及韓國研習的金手獎優秀師生，分享國際入班、企業參訪及專業交流成果。記者王慧瑛／攝影