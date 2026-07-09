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鶯歌工商新生報到電梯故障 8人受困均平安脫困

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市立鶯歌工商校內行政大樓電梯今發生故障，8人一度受困。聯合報系資料照 李定宇
新北市立鶯歌工商校內行政大樓電梯今發生故障，8人一度受困。聯合報系資料照 李定宇

新北市立鶯歌工商今天辦理新生報到期間，校內行政大樓電梯發生故障，造成8人一度受困。新北市教育局表示，校方獲知後立即通報消防局及電梯維護廠商到場處理，受困人員已於上午10時7分全數平安脫困，均無人受傷，校方也已逐一致電受影響學生家長說明，目前學生皆已平安返家。

教育局表示，事發後學校已立即暫停該部電梯使用，並請維護廠商進行全面檢修。初步了解，疑因天氣炎熱，加上新生報到人潮較多，電梯使用頻率增加，造成零件異常，實際故障原因仍待廠商進一步確認。

教育局指出，已要求學校完成校安通報，後續除更換異常零件、加強電梯檢修維護外，也將檢視大型活動期間的人流分流及現場引導措施，避免類似情形再次發生，確保師生及家長安全。

鶯歌 電梯 消防局

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