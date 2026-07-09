FST台灣盃學生方程式聯賽 台科大賽車隊奪冠

台灣科技大學方程式賽車隊在2026 FST台灣盃學生方程式聯賽表現亮眼，不僅順利完成所有技術檢驗，更在3天賽程中穩定發揮，勇奪賽事總成績第一名，締造車隊成立以來最佳成績。
台科大今天發布新聞稿指出，FST為台灣學生方程式賽車的重要競賽，參賽隊伍須自行設計、製造並測試賽車，接受技術檢驗、靜態評分及動態賽事等多項考驗；比賽不僅著重車輛性能，更全面評估車隊在工程設計、製造品質、成本規劃、商業思維及團隊協作等能力。
台科大方程式賽車隊在這屆賽事依序完成機械檢驗、電力檢驗、淋雨測試等所有技術檢驗，並透過設計簡報向評審完整說明車輛設計理念、工程規劃與技術特色；在動態賽事部分，車隊陸續完成直線加速、八字繞環及耐久賽等競賽項目，最後勇奪賽事總成績第一名。
台科大方程式賽車隊指導教師陳明志表示，學生方程式賽車不只是工程競賽，也是完整的系統工程整合實作平台，賽事具有完整且嚴謹的規範，學生除了需具備車輛設計、製造與測試等專業，也須在團隊合作、專案管理及跨域溝通上配合。
台科大方程式賽車隊隊長、機械系學生賴柏安分享，備賽過程中，最具挑戰性的階段是賽車完工後的驗證與測試，團隊必須在有限時間內確認車輛是否符合原先設計目標，一旦組裝過程發現問題，往往需要拆除已完成的部件重新調整並組裝，不僅耗時也考驗團隊的耐心與默契。
賴柏安提到，隊員皆為在學生，只能利用課餘時間投入製車，熬夜甚至通宵趕工早已成為日常，團隊能一起克服各種困難，獲得FST總成績第一名，也是對這一年來努力的肯定；未來將持續精進車輛性能與工程技術，累積更多賽事經驗，以挑戰Formula Student國際賽為目標。
師資荒嚴峻，如何穩定師資供需、推動行政減量，成為教育界關注焦點。有縣市教育局處長提議，教育部目前開放具六年以上科技業經驗者可到高中任教，建議將制度延伸至國中端。對此，教育部長鄭英耀表示，樂見其成，將進一步研議。
全球視訊與教育科技解決方案領導品牌ViewSonic攜手東海大學推動智慧校園發展，透過顯示技術與教育科技整合，提升大型演講廳、AI NB 電腦教室及 AI PC 電腦教室等不同教學場域的應用功能。東海大學昨舉辦「AI 應用教學沉浸式研習會」，邀請各縣市教育網路中心代表與第一線教師實地觀摩交流，分享 AI 融入教學及智慧校園空間應用的經驗。
住院原本是為了治療、復原，但有時病人反而會在醫院裡得到另一個麻煩：感染。
肺炎是住院期間最常見、也最致命的感染之一。在澳洲，每年約有5萬名病人在醫院感染肺炎，其中約1900人死亡。這類感染很少被監測，也很少被通報，過去關於如何預防的研究也不多。
不過，一項發表於《刺胳針感染疾病》（The Lancet Infectious Diseases）的新試驗指出，一個非常基本的動作可能有明顯效果：幫住院病人刷牙。
不是插管病人，也可能在醫院得肺炎
這項研究關注的是「非呼吸器相關院內肺炎」（non-ventilator hospital-acquired pneumonia），也就是病人沒有使用呼吸器，通常也不在加護病房，卻在住院期間感染肺炎。它的發生機制並不神祕：口腔或喉嚨裡的細菌被吸入肺部，就可能造成感染。
這類肺炎的後果很嚴重。原文指出，感染這類肺炎的病人，住院時間可能延長10到48天，住院期間死亡風險也大約是其他病人的8倍。問題是，它不像跌倒、壓瘡等院內風險那樣經常被追蹤，因此很容易成為醫院裡看不見的感染問題。
一支牙刷，讓刷牙比例從16%升到62%
研究團隊在澳洲3家醫院、共
1945年，新墨西哥州（New Mexico）的阿拉莫戈多轟炸機靶場（Alamogordo Bombing Range），引爆了人類史上首次的鈽內爆式裝置「三位一體核試驗」（Trinity test）。這場爆炸釋放了相當於 2.1 萬噸 TNT 的能量，產生瞬間超過 1500 °C 的高溫與高達 8 GPa 的極端壓力。
超極端的煉丹爐
8 GPa 相當於 8 萬倍的標準大氣壓力，大約是地球海洋最深處——馬里亞納海溝底部水壓的 80 倍。1500 °C 的高溫已超越一般玄武岩岩漿的溫度（約 1200 °C），甚至逼近純鐵的熔點。這種極端條件在一般實驗室中完全不可能重現。
在這樣的毀滅性環境下，阿拉莫戈多轟炸機靶場的沙粒被捲入火球，與氣化的 30 公尺高測試鋼塔、銅製電纜等金屬設施混合，冷卻後形成了一種名為「托立尼提石」（trinitite）的玻璃狀熔渣。
物理學家製造的賢者之石
大部份的托立尼提石呈現淺綠色，但在距離爆炸中心約 60 公尺處，卻發現了極為稀有的「紅色托立尼提石」。紅色托立尼提石本身並不是一顆單一的「紅色晶體」，而是一塊不均勻的紅色玻璃狀熔渣。其內部富含了各種獨特的
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眾所皆知，農曆正月初一是春節，五月初五是端午節，八月十五日是中秋節，不僅僅是因為這些節日會放假，其中部分節日還有其故事寓意喔。
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