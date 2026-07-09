FST台灣盃學生方程式聯賽 台科大賽車隊奪冠

台灣科技大學方程式賽車隊在2026 FST台灣盃學生方程式聯賽表現亮眼，不僅順利完成所有技術檢驗，更在3天賽程中穩定發揮，勇奪賽事總成績第一名，締造車隊成立以來最佳成績。

台科大今天發布新聞稿指出，FST為台灣學生方程式賽車的重要競賽，參賽隊伍須自行設計、製造並測試賽車，接受技術檢驗、靜態評分及動態賽事等多項考驗；比賽不僅著重車輛性能，更全面評估車隊在工程設計、製造品質、成本規劃、商業思維及團隊協作等能力。

台科大方程式賽車隊在這屆賽事依序完成機械檢驗、電力檢驗、淋雨測試等所有技術檢驗，並透過設計簡報向評審完整說明車輛設計理念、工程規劃與技術特色；在動態賽事部分，車隊陸續完成直線加速、八字繞環及耐久賽等競賽項目，最後勇奪賽事總成績第一名。

台科大方程式賽車隊指導教師陳明志表示，學生方程式賽車不只是工程競賽，也是完整的系統工程整合實作平台，賽事具有完整且嚴謹的規範，學生除了需具備車輛設計、製造與測試等專業，也須在團隊合作、專案管理及跨域溝通上配合。

台科大方程式賽車隊隊長、機械系學生賴柏安分享，備賽過程中，最具挑戰性的階段是賽車完工後的驗證與測試，團隊必須在有限時間內確認車輛是否符合原先設計目標，一旦組裝過程發現問題，往往需要拆除已完成的部件重新調整並組裝，不僅耗時也考驗團隊的耐心與默契。

賴柏安提到，隊員皆為在學生，只能利用課餘時間投入製車，熬夜甚至通宵趕工早已成為日常，團隊能一起克服各種困難，獲得FST總成績第一名，也是對這一年來努力的肯定；未來將持續精進車輛性能與工程技術，累積更多賽事經驗，以挑戰Formula Student國際賽為目標。