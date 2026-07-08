育秀教育基金會攜手高科大、中正高工 奪世界氫能遙控車耐力賽佳績
全球最大跨學科氫能教育賽事 Hydrogen Grand Prix（H2GP - 氫能遙控車耐力賽）世界總決賽於6月29日至7月3日在瑞士盛大舉行。本次大賽匯聚來自全球24個國家、87支頂尖區域冠軍隊伍同場競技。台灣代表隊在長期投入新能源教育的財團法人育秀教育基金會（聯華神通集團）全力支持下，由高雄中正高工「CH2R隊伍」與國立高雄科技大學「所羅門燃料電池車隊」出征瑞士，並在史上最艱難的軌道設計中脫穎而出，分別斬獲高中分組第七名與大學全氫能組亞軍（暨最佳設計獎）的輝煌戰績 ，成功讓世界看見台灣青年的新能源實作與跨域整合競爭力 。
中正高工 CH2R 隊伍（Modified Senior 級別第七名）：作為H2GP Taiwan大獎賽二度衛冕的台灣站冠軍，CH2R隊伍在面對更強對手與複雜軌道時，展現高超的車輛優化能力。團隊運用3D列印零件維持車體結構、碳纖維板製作底盤，並精準將氫瓶由兩支減為一支以降低耗能與負載。在指導老師莊敏卉的帶領下，五位同學憑藉沉著的臨場應變，最終以 545 圈奪得第七名，綜合排名較去年第二十一大幅躍進。展現台灣學生在新能源工程設計與團隊協作上的實力，也累積寶貴的國際競賽經驗。
高科大所羅門燃料電池車隊（全氫能級別亞軍、最佳設計獎）：除高中代表隊外，由H2GP Taiwan賽事承辦單位國立高雄科技大學郭俊賢教授率領的 Solomon 所羅門燃料電池車隊獲國際主辦方推薦，直接晉級，挑戰最高難度「全氫能級別」的競賽。在能源僅能單一使用氫氣、競爭極度激烈的賽道上，展現精準的維修判斷與靈活戰術。團隊大幅縮短維修區時間以提升場上競跑率，最終以 643 圈蟬聯亞軍，與冠軍僅有 18 圈的些微差距，並榮獲評審青睞一舉奪下「最佳設計獎」。再次證明台灣於氫能工程設計及實作能力已具備國際競爭力。
育秀教育基金會執行長苗華斌於賽事期間表示，基金會始終以推動科技教育與永續發展為宗旨。透過 H2GP 競賽這樣創新且有趣的系統化實作方式，不僅能讓年輕一代更早接觸氫能知識，更能逐步為產業孕育出真正具備國際視野、實務操作與跨域整合思維的關鍵人才 。
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