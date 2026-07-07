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黎明技術學院四度登外亞維儂藝術節 原創舞台劇法國連演兩周

聯合報／ 記者張策黃子騰／新北即時報導
黎明技術學院師生於法國亞維儂天使劇院演出原創舞台劇「Love, Oh Love!」躍上世界舞台劇照。圖／黎明技術學院提供
黎明技術學院師生於法國亞維儂天使劇院演出原創舞台劇「Love, Oh Love!」躍上世界舞台劇照。圖／黎明技術學院提供

世界規模最大的表演藝術盛會之一「外亞維儂藝術節」（Festival Off Avignon）於7月4日在法國南部亞維儂揭幕。黎明技術學院戲劇系今年第四度代表台灣參與藝術節，攜原創舞台劇「Love, Oh Love!」登上天使劇院（Théâtre des Anges），自7月4日至17日展開為期2周演出，持續向國際舞台展現台灣原創劇場能量。

今年適逢外亞維儂藝術節創辦60週年，主辦單位規畫約1780檔節目，在全市超過140座劇院輪番演出，每年吸引約30萬名觀眾前往觀賞。黎明技術學院自2023年首度參與以來，已連續4年登上外亞維儂藝術節舞台，逐步建立屬於台灣的戲劇品牌。

黎明技術學院校長林明芳表示，連續4年由老師帶領學生前往亞維儂演出，每一年都是全新的挑戰，也是最珍貴的學習經驗。外亞維儂藝術節不僅是全球藝術家的競技舞台，更是青年學子拓展國際視野、提升專業能力的重要課堂，學生站上舞台，不只是演員，更代表台灣文化與青年世代向世界發聲。今年演出的「Love, Oh Love!」更由戲劇系主任殷雪梅自編、自導，並陪同學生共同演出。

殷雪梅表示，今年共有13名師生赴法參演，「Love, Oh Love!」以當代觀點探討愛與情感的多元樣貌，透過人物刻畫、肢體表演及劇場語彙，引導觀眾思考人與人之間真摯的情感連結，希望藉由藝術跨越語言與文化藩籬，讓世界看見台灣原創劇場的創作實力。

藝術節開幕前夕，黎明技術學院戲劇系學生也參與依循傳統舉辦的街頭開幕大遊行，以充滿活力的肢體表演及熱情互動吸引不少民眾駐足拍照、錄影及合影，並與來自世界各地的表演團隊交流互動，展現台灣青年創作者的熱情與活力。

連續3年代表學校參與藝術節的學生林心惟分享，今年適逢藝術節60週年，城市依舊充滿創意與驚喜，尤其令她感動的是，曾連續2年欣賞演出的觀眾，今年再次認出他們，特地停下腳步聊天敘舊，讓她深刻感受到藝術能跨越時間、文化與語言，重新連結彼此。她認為，3年來最大的收穫，不只是累積舞台經驗，更是在跨文化交流中建立自信，也更加理解藝術跨越國界的力量。

黎明技術學院表示，從2023年首次踏上亞維儂，到今年第4度登上國際舞台，持續透過實際行動推動戲劇教育與青年創作接軌國際，希望藉由外亞維儂藝術節的平台，讓更多國際觀眾看見台灣原創劇場的實力與青年創作者的能量。

黎明技術學院師生在遊行中充滿朝氣笑容與民眾熱情互動。圖／黎明技術學院提供
黎明技術學院師生在遊行中充滿朝氣笑容與民眾熱情互動。圖／黎明技術學院提供

黎明技術學院師生參加7月3日在外亞維儂藝術節盛大的遊行活動。圖／黎明技術學院提供
黎明技術學院師生參加7月3日在外亞維儂藝術節盛大的遊行活動。圖／黎明技術學院提供

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