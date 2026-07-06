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台南應用科大辦「中西式點心麵包及異國料理實務班」今成果展展現手藝

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南應用科大辦「中西式點心麵包及異國料理實務班」，今成果展展現手藝。圖／校方提供
台南應用科大辦「中西式點心麵包及異國料理實務班」，今成果展展現手藝。圖／校方提供

台南應用科大進修推廣中心與餐飲系舉辦「中西式點心麵包及異國料理實務班第01期」，今天發布課程成果。展現學員17周訓練出的中式點心及異國風味料理手藝。

課程主要授課師資都是餐飲系老師：中式點心邱清祥、異國料理蔡安鎭及西式麵包曹志雄老師。三位從基礎食材特性、刀工火候、揉麵發酵，到高階盤飾與風味調配無私傾囊相授，帶領學員一步步建構餐飲實務技能。

課程由勞動力發展署雲嘉南分署「年度產業人才投資計畫」補助。校方表示，今天成果展呈現課堂經典佳餚。異國料理展區學員們精緻呈現口感清爽、醬汁比例完美的「蕎麥涼麵」，結合酸甜層次與豐富時蔬的「黑醋野菜燴雞肉」。中式點心區現場展示手擀麵皮硬功夫，端出外皮酥脆、內餡多汁的「捲餅搭配醬燒豬肉」，及工序繁複、湯頭鮮美的傳統麵點「貓耳朵與三鮮羹湯」。

進修推廣中心主任沈繻淯說，產業人才投資計畫的主要目的，就是協助在職勞工跨域學習或精進第二專長，提升職場競爭力。這17周看著學員們風雨無阻跟隨著老師苦練，從基礎的揉麵、刀工，到今天能端出「貓耳朵羹湯」、「黑醋野菜燴雞肉」等精緻手路菜，看著大家克服跨領域的挑戰、展現獨當一面蛻變，心中充滿感動與驕傲。

餐飲系主任賴美穎說，餐飲不僅是技術，更是創意與溫度的結合。該系有完善設備與優秀師資，將持續配合政府政策開辦更多元、具備即戰力專業課程，期許所有結訓學員，能將這段時間累積的能量帶回職場，無論是內部晉升、轉職或創業，都能開創屬於自己的餐飲新藍海。課程洽詢電話： 06-5100721

台南應用科大辦「中西式點心麵包及異國料理實務班」，今成果展展現手藝。圖／校方提供
台南應用科大辦「中西式點心麵包及異國料理實務班」，今成果展展現手藝。圖／校方提供

台南應用科大辦「中西式點心麵包及異國料理實務班」，今成果展展現手藝。圖／校方提供
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