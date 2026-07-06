廚餘效益無窮...豫章工商推綠色銀光校園實踐基地 教育局長給讚

技職教育不只學一技之長，更能用專業回應社會需求。新北市教育局攜手15個公民團體、10所技術型高中及超過200名師生，展現14項跨域永續行動成果。學生把課堂所學帶進社區，從永續設計、AI科技、金融教育到地方創生，以技職專業轉化為改變社會的實際行動。

教育局今天辦新北市「噪動」技職社會責任成果發表會，新北教育局長張明文說，AI時代下，技職人才會更夯，「AI應用加上動手做的能力，等於天下無敵。」台灣地方創生基金會董事長陳美伶說，師生的跨域行動項跨域行動涵蓋永續設計、循環經濟、AI科技、金融教育、地方創生、動物關懷、飲食文化及青銀共創等議題，效益令人驚喜，希望未來能與新北有更深的合作。

豫章工商推動「綠色銀光校園實踐基地計畫」，從校園廚餘到永續循環，學生用行動回應社會責任。餐飲科一年級學生王宇翔分享學習成果，師生們把黑水虻、小雞等作品關鍵元素搬到現場，呈現一場生動的簡報。

豫章工商校長林振雄說，因應免費營養午餐政策，校園廚餘量增加已成為社會關注的重要議題，應思考的不只是「如何處理廚餘」，而是如何把廚餘變成教育資源，建立一套可複製、推廣的永續模式。包含電機、資訊、餐飲科師生一起發想，結合餐飲科廚餘來源，建構「校園廚餘－黑水虻－雞隻飼料」循環系統，讓資源循環真正落實在校園。

林振雄說，構想成形後，第一步是建立校園循環示範基地，打造「逐夢雞旅館」，將餐飲科廚餘轉化為黑水虻飼養資源，再製成雞隻飼料，形成完整的循環模式。還導入智慧科技，學生自主開發AIoT雞舍環境監控系統，讓溫度、濕度等環境數據即時監測，不僅提升管理效率，也展現跨領域學習成果。

「將成果帶入社區也是重要一步！」家長會長莊佳琦說，透過「萌虻奇雞銀光樂園食農趣」活動，學生擔任食農教育與資源循環推廣者，向社區長者介紹循環理念，也與長者交流廚餘堆肥經驗，實踐青銀共學、共創。

豫章工商電機電子群主任洪堯俊說，這項成果最大價值不只是養出健康的雞或生產雞蛋，而是建立一套校園可以實踐、社區可以參與、其他學校也能參考的循環模式。只要有餐飲科、營養午餐或中央廚房的學校，都有機會依據自身條件，導入這套資源循環模式，降低廚餘處理負擔，同時結合食農教育、環境教育及智慧科技，培養學生解決真實社會問題的能力。

豫章工商推動「綠色銀光校園實踐基地計畫」，從校園廚餘到永續循環，學生用行動回應社會責任。餐飲科一年級學生王宇翔分享學習成果，師生們把黑水虻、小雞等作品關鍵元素搬到現場，呈現一場生動的簡報。記者王慧瑛／攝影

新北市教育局辦技職社會責任成果發表會，教育局長張明文說，AI時代下，技職人才會更夯，「AI應用加上動手做的能力，等於天下無敵。」記者王慧瑛／攝影

豫章工商推動「綠色銀光校園實踐基地計畫」，從校園廚餘到永續循環，學生用行動回應社會責任。餐飲科一年級學生王宇翔分享學習成果，師生們把黑水虻、小雞等作品關鍵元素搬到現場，呈現一場生動的簡報。記者王慧瑛／攝影

台灣地方創生基金會董事長陳美伶說，師生的跨域行動項跨域行動涵蓋永續設計、循環經濟、AI科技、金融教育、地方創生、動物關懷、飲食文化及青銀共創等議題，效益令人驚喜，希望未來能與新北有更深的合作。記者王慧瑛／攝影

新北市教育局辦技職社會責任成果發表會，教育局長張明文說，AI時代下，技職人才會更夯，「AI應用加上動手做的能力，等於天下無敵。」記者王慧瑛／攝影

新北市教育局辦技職社會責任成果發表會，教育局長張明文說，AI時代下，技職人才會更夯，「AI應用加上動手做的能力，等於天下無敵。」記者王慧瑛／攝影