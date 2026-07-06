快訊

佀廣洋回應17項指控！認霸凌致歉 否認賣大麻、小帳罵高嘉瑜

獸醫艱途／高分搶手科系的殘酷現實 血汗環境嚇退人才

MLB／大聯盟官網首圖就是他！鄭宗哲只用兩打席就解鎖首度單場雙安

聽新聞
0:00 / 0:00

廚餘效益無窮…豫章工商推綠色銀光校園實踐基地 教育局長給讚

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北市教育局辦技職社會責任成果發表會，教育局長張明文說，AI時代下，技職人才會更夯，「AI應用加上動手做的能力，等於天下無敵。」記者王慧瑛／攝影
新北市教育局辦技職社會責任成果發表會，教育局長張明文說，AI時代下，技職人才會更夯，「AI應用加上動手做的能力，等於天下無敵。」記者王慧瑛／攝影

技職教育不只學一技之長，更能用專業回應社會需求。新北市教育局攜手15個公民團體、10所技術型高中及超過200名師生，展現14項跨域永續行動成果。學生把課堂所學帶進社區，從永續設計、AI科技、金融教育到地方創生，以技職專業轉化為改變社會的實際行動。

教育局今天辦新北市「噪動」技職社會責任成果發表會，新北教育局長張明文說，AI時代下，技職人才會更夯，「AI應用加上動手做的能力，等於天下無敵。」台灣地方創生基金會董事長陳美伶說，師生的跨域行動項跨域行動涵蓋永續設計、循環經濟、AI科技、金融教育、地方創生、動物關懷、飲食文化及青銀共創等議題，效益令人驚喜，希望未來能與新北有更深的合作。

豫章工商推動「綠色銀光校園實踐基地計畫」，從校園廚餘到永續循環，學生用行動回應社會責任。餐飲科一年級學生王宇翔分享學習成果，師生們把黑水虻、小雞等作品關鍵元素搬到現場，呈現一場生動的簡報。

豫章工商校長林振雄說，因應免費營養午餐政策，校園廚餘量增加已成為社會關注的重要議題，應思考的不只是「如何處理廚餘」，而是如何把廚餘變成教育資源，建立一套可複製、推廣的永續模式。包含電機、資訊、餐飲科師生一起發想，結合餐飲科廚餘來源，建構「校園廚餘－黑水虻－雞隻飼料」循環系統，讓資源循環真正落實在校園。

林振雄說，構想成形後，第一步是建立校園循環示範基地，打造「逐夢雞旅館」，將餐飲科廚餘轉化為黑水虻飼養資源，再製成雞隻飼料，形成完整的循環模式。還導入智慧科技，學生自主開發AIoT雞舍環境監控系統，讓溫度、濕度等環境數據即時監測，不僅提升管理效率，也展現跨領域學習成果。

「將成果帶入社區也是重要一步！」家長會長莊佳琦說，透過「萌虻奇雞銀光樂園食農趣」活動，學生擔任食農教育與資源循環推廣者，向社區長者介紹循環理念，也與長者交流廚餘堆肥經驗，實踐青銀共學、共創。

豫章工商電機電子群主任洪堯俊說，這項成果最大價值不只是養出健康的雞或生產雞蛋，而是建立一套校園可以實踐、社區可以參與、其他學校也能參考的循環模式。只要有餐飲科、營養午餐或中央廚房的學校，都有機會依據自身條件，導入這套資源循環模式，降低廚餘處理負擔，同時結合食農教育、環境教育及智慧科技，培養學生解決真實社會問題的能力。

豫章工商推動「綠色銀光校園實踐基地計畫」，從校園廚餘到永續循環，學生用行動回應社會責任。餐飲科一年級學生王宇翔分享學習成果，師生們把黑水虻、小雞等作品關鍵元素搬到現場，呈現一場生動的簡報。記者王慧瑛／攝影
豫章工商推動「綠色銀光校園實踐基地計畫」，從校園廚餘到永續循環，學生用行動回應社會責任。餐飲科一年級學生王宇翔分享學習成果，師生們把黑水虻、小雞等作品關鍵元素搬到現場，呈現一場生動的簡報。記者王慧瑛／攝影

新北市教育局辦技職社會責任成果發表會，教育局長張明文說，AI時代下，技職人才會更夯，「AI應用加上動手做的能力，等於天下無敵。」記者王慧瑛／攝影
新北市教育局辦技職社會責任成果發表會，教育局長張明文說，AI時代下，技職人才會更夯，「AI應用加上動手做的能力，等於天下無敵。」記者王慧瑛／攝影

豫章工商推動「綠色銀光校園實踐基地計畫」，從校園廚餘到永續循環，學生用行動回應社會責任。餐飲科一年級學生王宇翔分享學習成果，師生們把黑水虻、小雞等作品關鍵元素搬到現場，呈現一場生動的簡報。記者王慧瑛／攝影
豫章工商推動「綠色銀光校園實踐基地計畫」，從校園廚餘到永續循環，學生用行動回應社會責任。餐飲科一年級學生王宇翔分享學習成果，師生們把黑水虻、小雞等作品關鍵元素搬到現場，呈現一場生動的簡報。記者王慧瑛／攝影

台灣地方創生基金會董事長陳美伶說，師生的跨域行動項跨域行動涵蓋永續設計、循環經濟、AI科技、金融教育、地方創生、動物關懷、飲食文化及青銀共創等議題，效益令人驚喜，希望未來能與新北有更深的合作。記者王慧瑛／攝影
台灣地方創生基金會董事長陳美伶說，師生的跨域行動項跨域行動涵蓋永續設計、循環經濟、AI科技、金融教育、地方創生、動物關懷、飲食文化及青銀共創等議題，效益令人驚喜，希望未來能與新北有更深的合作。記者王慧瑛／攝影

新北市教育局辦技職社會責任成果發表會，教育局長張明文說，AI時代下，技職人才會更夯，「AI應用加上動手做的能力，等於天下無敵。」記者王慧瑛／攝影
新北市教育局辦技職社會責任成果發表會，教育局長張明文說，AI時代下，技職人才會更夯，「AI應用加上動手做的能力，等於天下無敵。」記者王慧瑛／攝影

新北市教育局辦技職社會責任成果發表會，教育局長張明文說，AI時代下，技職人才會更夯，「AI應用加上動手做的能力，等於天下無敵。」記者王慧瑛／攝影
新北市教育局辦技職社會責任成果發表會，教育局長張明文說，AI時代下，技職人才會更夯，「AI應用加上動手做的能力，等於天下無敵。」記者王慧瑛／攝影

廚餘 校園 教育局

延伸閱讀

THE世界大學永續影響力靜宜大學總排名躍升 SDG10並列全台第一

新北18位初任校長上任 AI助攻行政減量

124校參與本土語沉浸教學 結合礦業、掃帚工藝

首屆AI教育年會在新北 250名教育工作者探索AI教育發展新方向

相關新聞

廚餘效益無窮...豫章工商推綠色銀光校園實踐基地 教育局長給讚

技職教育不只學一技之長，更能用專業回應社會需求。新北市教育局攜手15個公民團體、10所技術型高中及超過200名師生，展現14項跨域永續行動成果。學生把課堂所學帶進社區，從永續設計、AI科技、金融教育到地方創生，以技職專業轉化為改變社會的實際行動。

院士會議首日爆亮點！陳建仁：中研院正評估籌設「宜蘭院區」

中研院院士會議今天邁入第一天，甫上任的中研院院長陳建仁首次舉行院務報告。他透露，在政府單位的爭取下，中研院考慮在北部、南部院區之外，再增設宜蘭院區，但還在評估思考中，尚未敲定。

兒少網癮就醫近6成 醫：背後恐藏憂鬱、過動

隨著暑假到來，18歲以下青少年接觸網路、社群媒體及線上遊戲時間增加，北市衛生局觀察到潛在的網路成癮風險。一般精神科醫生提醒，師長留意多加留意，但也不要馬上醫療化，透過社區心理衛生中心以家庭方式來著手，去教導孩子和家長訂定和遵守規範。

新竹台大分院肺癌研究獲國際期刊肯定 發現肺腺癌抗藥性新機制

肺癌長年位居國人癌症死因首位，其中肺腺癌病人即使接受EGFR標靶藥物治療，仍常因產生抗藥性而導致疾病復發。為了解癌細胞如何躲避藥物攻擊，新竹台大分院與國立清華大學跨領域研究團隊合作，發現癌細胞會重新啟動胚胎發育時期的重要訊息機制，形成藥物耐受狀態，相關成果已刊登於2026年3月國際期刊Biomedicine & Pharmacotherapy，為肺癌精準醫療及新藥開發提供新的研究方向。

巴威颱風亂分科測驗？大考中心最快7日說明8日拍板是否延期

強烈颱風巴威持續朝台灣接近，中央氣象署預估7月10日至11日最接近台灣。由於115學年度大學分科測驗將於11、12日登場，是否因颱風延期備受關注。明日（7日）大考中心開放應考資訊及試場分配表查詢，將說明颱風應變規畫，並於8日召開應變會議，決定延期或照常舉行考試。

中研院院士會議登場！陳建仁首度掌舵 承諾組人文與科技重點國家隊

中央研究院第36次院士會議上午舉行開幕式，超過200位海內外院士齊聚，總統賴清德也出席，共同關心國家學術發展與科研未來。這也是陳建仁上任院長後首次主持院士會議，他表示，將秉持人文社會與自然科學均衡發展的理念，持續支持原創性、前瞻性及高潛力的研究。使中研院不僅成為亞太卓越研究重鎮，更能發揮學術引領角色，並透過知識創新回應國家與全球面臨的重要挑戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。