北科大建築系跨年級展 用「身體」替建築命名重構想像
國立台北科技大學建築系跨年級聯合展覽《Mesentery》日前於北科大藝文中心登場，展覽以「用身體替建築命名」為概念，將建築視為具有皮膚、骨骼、聲帶、腸道與孔洞的有機體，引導觀眾從自身的身體感知出發，重新理解建築與人的關係。
北科大表示，展覽將不同身體部位及器官的生理功能，轉譯為學生對建築、生活與內在感受的提問。如「皮膚（Derma）」具有阻隔外界、調節體溫的功能，在建築中則化為空間表面可被辨識的痕跡；「髖骨（Hip bone）」支撐身體行走，則象徵學生在生活與設計之間尋求平衡。
作為展覽名稱「腸繫膜（Mesentery）」負責固定器官、運輸養分並維持人體運作的重要組織，策展團隊以其盤根錯節卻不可或缺的特性，比喻學習過程中看似難以理解、但彼此牽連的知識與經驗；「聲帶（Vocal folds）」藉由振動產生聲音，隱喻建築學生向家人或非專業人士說明設計時，難以完整傳達思考的無力感；「瞳孔（Pupil）」則如光圈般調節光線，映照學生面對焦慮、同儕比較與自我期許時，從他人眼中看見的自己。
北科大表示，在展覽中，建築不再只是靜止且被觀看的物件，而是能夠呼吸、承載、連結，並與身處其中的人產生流動與對話的生命空間。展場也突破傳統以平面觀看為主的陳列方式，觀眾可以直接穿梭於作品與空間裝置之間，從不同角度感受構造、尺度及動線所形成的空間張力。
北科大藝文中心主任黃儀婷說，本次展覽打破過往平面觀賞的常規陳列，讓觀眾可以直接走入展品之間，近距離感受空間的呼吸與張力。觀眾不只是作品的觀看者，也成為展覽空間及設計敘事的一部分。
《Mesentery》展期至7月7日，北科大說，本展覽不僅呈現建築系學生階段性的設計成果，也透過跨年級聯展、空間裝置、現場導覽與交流活動，展現學生對當代生活、身體感知及未來空間的多元思考。
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