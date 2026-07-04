快訊

傅子純告別式親弟淚喊「最好的基因都給你了」　憶唯一一巴掌哭紅眼

世足賽／14分鐘先破門！哥倫比亞1:0勝迦納 搭晉級16強末班車

補維生素C別只知道吃柳橙 營養師推「高C蔬果排行榜」：冠軍是它

北科大建築系跨年級展 用「身體」替建築命名重構想像

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台北科技大學建築系跨年級聯合展覽《Mesentery》日前於北科大藝文中心登場，展期至7月7日。圖／北科大提供
國立台北科技大學建築系跨年級聯合展覽《Mesentery》日前於北科大藝文中心登場，展期至7月7日。圖／北科大提供

國立台北科技大學建築系跨年級聯合展覽《Mesentery》日前於北科大藝文中心登場，展覽以「用身體替建築命名」為概念，將建築視為具有皮膚、骨骼、聲帶、腸道與孔洞的有機體，引導觀眾從自身的身體感知出發，重新理解建築與人的關係。

北科大表示，展覽將不同身體部位及器官的生理功能，轉譯為學生對建築、生活與內在感受的提問。如「皮膚（Derma）」具有阻隔外界、調節體溫的功能，在建築中則化為空間表面可被辨識的痕跡；「髖骨（Hip bone）」支撐身體行走，則象徵學生在生活與設計之間尋求平衡。

作為展覽名稱「腸繫膜（Mesentery）」負責固定器官、運輸養分並維持人體運作的重要組織，策展團隊以其盤根錯節卻不可或缺的特性，比喻學習過程中看似難以理解、但彼此牽連的知識與經驗；「聲帶（Vocal folds）」藉由振動產生聲音，隱喻建築學生向家人或非專業人士說明設計時，難以完整傳達思考的無力感；「瞳孔（Pupil）」則如光圈般調節光線，映照學生面對焦慮、同儕比較與自我期許時，從他人眼中看見的自己。

北科大表示，在展覽中，建築不再只是靜止且被觀看的物件，而是能夠呼吸、承載、連結，並與身處其中的人產生流動與對話的生命空間。展場也突破傳統以平面觀看為主的陳列方式，觀眾可以直接穿梭於作品與空間裝置之間，從不同角度感受構造、尺度及動線所形成的空間張力。

北科大藝文中心主任黃儀婷說，本次展覽打破過往平面觀賞的常規陳列，讓觀眾可以直接走入展品之間，近距離感受空間的呼吸與張力。觀眾不只是作品的觀看者，也成為展覽空間及設計敘事的一部分。

《Mesentery》展期至7月7日，北科大說，本展覽不僅呈現建築系學生階段性的設計成果，也透過跨年級聯展、空間裝置、現場導覽與交流活動，展現學生對當代生活、身體感知及未來空間的多元思考。

本次展覽打破過往平面觀賞的常規陳列，讓觀眾可以直接走入展品之間。圖／北科大提供
本次展覽打破過往平面觀賞的常規陳列，讓觀眾可以直接走入展品之間。圖／北科大提供

北科大

延伸閱讀

竹東高中美術教師張澤平退休前個展 分享教學現場與校園記憶

台科大建築系畢展 購物中心公共區域變都市綠洲

回憶殺！東博「記憶提取所」爆紅 台東人看哭、年輕人驚呼

藝術家袁廣鳴受邀2026法國亞爾國際攝影節

相關新聞

北科大建築系跨年級展 用「身體」替建築命名重構想像

國立台北科技大學建築系跨年級聯合展覽《Mesentery》日前於北科大藝文中心登場，展覽以「用身體替建築命名」為概念，將建築視為具有皮膚、骨骼、聲帶、腸道與孔洞的有機體，引導觀眾從自身的身體感知出發，重新理解建築與人的關係。

幼兒園停招1年 家長批懲處過輕 謝國樑：若不只1個班 不排除處分停業

基隆市一家幼兒園發生不當對待幼兒案件，家長質疑市府懲處停招1年過輕。市長謝國樑今天說，第2階段調查若發現，這家幼兒園不當對待幼兒情形超過1個班級，將依法從嚴處理，不排除作出最重停業處分。

基隆有幼兒園爆虐童 多名家長到幼兒園砸雞蛋、拉白布條 宣洩內心不滿

基隆市周姓男子發現兒子身上有瘀青，觀看幼兒園錄影畫面，質疑園長和有多名教師虐童。市府昨公布停招1年、罰款40萬元懲處方案，家人認為過輕，今天指責市府無能，並前往幼兒園丟雞蛋、拉白布條，宣洩內心的不滿。

砸1.5億助學！台灣行動菩薩深耕偏鄉教育 23年秘書長游金洲接任理事長

中部建築業界知名公益團體「台灣行動菩薩助學協會」昨晚在台中舉行第11、12屆理事長暨理監事交接典禮，由任協會秘書長長達23年的磐興建設總經理游金洲接任理事長。游金洲說，他樂當「領路人」，讓愛的接棒不停歇，深化偏鄉教育服務。

好讀周報／有趣現象！多數人行走不自覺向左偏 「逆時針移動」兒童更明顯

新聞故事：科學家長期以來研究人類如何在空間中移動，10日發表於《自然通訊》期刊的研究揭露一個有趣的現象：當人們在沒特定指引的情況下自由行走時，往往會不自覺地向左偏移，形成逆時針方向移動的趨勢。這項研究發現不僅出現在不同文化背景的人群當中，也不受性別、慣用手或慣用腳差異影響，顯示這可能是人類普遍存在的行為特徵。

高教地震／台大教授打破洋博神話 聘任看的是這一項

台大物理系主任陳凱風用「4年碩博畢業、跳級直升副教授」的學術傳奇，徹底打破了洋墨水神話。頂著本土學歷，想要在少子化與國際化的雙重浪潮下成功「上岸」，到底該如何跨越階層盲區？陳凱風與多位大學校長不約而同指出，現在大學聘任的關鍵早已不是「文憑產地」，而是隱藏在學歷標籤背後的「另一個指標」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。