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雙榜錄取！台東高商學霸同時錄取台科大、北商大 競賽實力成最大關鍵

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東高商商業經營科學生鄭亨，在115學年度四技二專甄選入學中，同時錄取台灣科技大學企業管理系及台北商業大學財政稅務系，展現技職教育升學實力。圖／台東高商提供
台東高商商業經營科學生鄭亨，在115學年度四技二專甄選入學中，同時錄取台灣科技大學企業管理系及台北商業大學財政稅務系，展現技職教育升學實力。圖／台東高商提供

115學年度四技二專甄選入學放榜，國立台東高級商業職業學校再傳捷報。商業經營科三年甲班學生鄭亨憑藉優異學業表現、紮實專業能力及完整的學習歷程，同時錄取國立台灣科技大學企業管理系及國立台北商業大學財政稅務系，展現東商深耕技職教育的亮眼成果。

學校表示，在校期間鄭亨始終保持積極的學習態度，除課業成績表現優異，也積極投入商業簡報競賽，在師長指導下持續精進資料蒐集分析、簡報設計、口語表達及團隊合作等能力，並透過一次次競賽累積實戰經驗，打造具特色的學習歷程，成為甄選入學的重要優勢。

鄭亨表示，能夠順利錄取理想校系，除了平時認真準備課業、用心經營學習歷程外，商業簡報競賽不僅提升專業能力，也讓他學會如何面對挑戰、培養抗壓能力與解決問題的思維。未來希望持續精進企業管理及財經專業知識，拓展國際視野與跨域能力，為未來職涯奠定基礎。

導師王儷儒表示，鄭亨是一位自律且目標明確的學生，無論課業或競賽都全力以赴，也樂於分享所學、協助同學，是班上的模範學生。尤其在準備商業簡報競賽及甄選資料期間，始終保持高度自律，相信未來進入大學後，將持續發揮潛力、迎接更多挑戰。

校長林明錚表示，學校秉持「做中學、學中做」的技職教育理念，積極推動群科特色發展，鼓勵學生參與專題製作、技藝競賽、專業證照及多元展能活動，培養專業知識、溝通表達、團隊合作、問題解決及自主學習等核心能力，提升學生升學與就業競爭力。

台科大 北商大

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