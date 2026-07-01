四技二專技優甄審今起登記志願序 7月3日前未送出喪失分發資格

115學年度四技二專技優甄審入學今（1）日起開放正、備取生登記就讀志願序。技專校院招生委員會聯合會提醒，考生須於7月3日下午5時前完成網路登記並「確定送出」，經電腦統一分發後始取得入學資格；若未登記或僅暫存未送出，將視同未登記，喪失分發機會。

技專招聯會表示，各甄審學校於6月25日10:00前（依各校訂定之公告時間）在各甄審學校網站公告正取生與備取生名單，考生應自行至報名的甄審學校網站查詢，或至四技二專聯合甄選委員會網站查詢，不另寄書面通知。

技專招聯會主任任貽均提醒考生，不論正取、備取1個或多個校系科(組)、學程，均須於7月1日10時起至7月3日17時止，上網登記就讀志願序並確定送出，經電腦統一分發錄取後，始可取得入學資格；凡於規定時間內未上網登記就讀志願序，或雖有上網登記就讀志願序但僅暫存未「確定送出」者，均以未登記論，即喪失網路登記資格與分發機會。

技專招聯會表示，本學年度四技二專技優甄審入學招生，計67所科技校院及大學參與招生，提供1033系科（組）、學程，4078名招生名額。本學年度通過資格審查人數計6691人。

聯合會依各甄審學校正取生與備取生名單及考生所登記之就讀志願序進行統一分發，每1位考生至多分發錄取1個校系科(組)、學程。統一分發結果將於7月7日10時起公告，考生可由四技二專聯合甄選委員會網站查詢統一分發結果，不另寄發書面通知。獲分發的錄取生須自行至錄取學校網站查詢辦理報到資訊，分發錄取生務必依所錄取學校規定時間及方式完成報到手續。