世壯運棒球金牌奪貓美容大獎 47歲黃嘉君進修「想做什麼就要把握」

2026年KCT貓美容師檢定中，弘光科技大學動物保健系二技進修部二年級學生黃嘉君表現亮眼，47歲的她順利通過難度極高的高階檢定，更獲「貓美容師高階技術獎第二名」。她身兼公司行政、棒球教練及女子棒球隊成員等多重身分，去年摘下「2025雙北世界壯年運動會」35歲以上棒球公開女子組金牌，今年在寵物美容專業領域奪下佳績。

黃嘉君表示，高階檢定難度高，賽前一個月臨時更換公貓操作，因體型大、毛量多、油脂分泌旺盛，更增加美容整理難度。她說考前沒有把握能夠通過，只能盡力完成每個細節。能順利通過檢定已心懷感恩，獲得高階技術獎第二名更是意外的驚喜，特別要感謝指導老師謝彥、借貓的飼主旻臻夫妻、家人及身邊朋友一路以來的鼓勵與支持，因為有大家一路相伴，才能一步步完成這項挑戰。

她白天在影印機公司從事行政工作，晚上到二技進修部增進寵物美容專業。黃嘉君也是棒球教練與隊員，假日甚至兼職氣球會場布置。兩年來她已經修滿了二技畢業學分，但為了完整地修足「獸醫助理」學分，她毅然選擇延畢。

黃嘉君指出，她的信念是「想做什麼就要把握時間及機會！」因為計畫將與友人共同經營寵物店，二年前重回校園就讀進修部。在學期間，已取得寵物美容丙級證照，並通過貓美容師初階檢定。去年12月挑戰貓美容師高階檢定不幸失利，但秉持運動員不服輸的精神，今年再接再厲。

弘光科大動保系系主任林永昌表示，今年系上共有12位同學報名貓美容師初階與高階檢定，在羅文翊、謝彥、楊靜芸三位老師共同合作指導下，每周加強練習。最終初階 11人報考、9人通過，進修部學生的亮眼表現更是難能可貴，具體展現動保系師生實務教學創新與證照輔導的扎實成果。

47歲黃嘉君（中）為高中棒球隊教練。圖／黃嘉君提供

動保系二技進修部學生黃嘉君參加貓美容師高階檢定。圖／黃嘉君提供

弘光科大動保系二技進修部學生黃嘉君為了開寵物店，認真參與證照考試及檢定。記者游振昇／攝影