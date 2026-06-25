航空人才校園起飛 新北攜手七所科大與航空產業培育國際人才

因應航空產業快速發展及國際人才需求，新北市教育局今日宣布推動「新北航空星勢力」計畫，攜手美國亞利桑那州駐臺代表及雲林科大、中華科大、明新科大、景文科大等七所科技大學，另與中華航空及華膳空廚等產業夥伴，打造全台首創航空人才培育模式，協助學生提早接觸航空產業，探索機師、空服員、飛機維修工程師及機場運務等多元職涯發展方向。

教育局長張明文表示，航空產業涵蓋工程科技、運輸服務、外語溝通及餐飲管理等多元專業，是具發展潛力的重要產業，新北市持續深化職涯探索與技職教育，串聯職探中心、高中職、科技大學及產業資源，讓學生提早接觸航空相關專業領域，透過實作學習累積能力與經驗，培養符合未來產業需求的人才。

教育局表示，今年攜手七所科技大學包括雲林科技大學、中華科技大學、萬能科技大學、龍華科技大學、明新科技大學、景文科技大學及健行科技大學，開辦航空科技、機械維修、航空服務及餐廚等體驗營，提供近五百個名額，安排企業參訪及實務體驗課程，讓學生進一步認識航空產業樣貌。

教育局說明，「新北航空星勢力」計畫依學生不同學習階段規劃課程，國中小階段透過職探中心導入電機電子、機械動力、餐廚製作及外語口說等體驗課程；高中職階段則結合應用英日語、電機電子、商管、動力機械及餐旅食品等群科專業學習；並串聯科技大學及航空產業資源，建構從職涯探索、專業學習到產業實作的培育模式。

中華科大航空機械科一年級蔡岳霖、張妍蓁同學表示，透過手動擠鉚機將兩片金屬片緊密結合，才真正理解航空維修每一個細節都關係飛航安全，也更確定未來想朝航空機械領域發展。 淡水商工餐飲管理科三年級胡芯語、張玟婷同學分享，能把新北在地食材融入華膳空廚經典甜點，並結合航空意象設計餐點，是很難得的產業實作經驗，也讓同學看見餐飲專業走向國際航空服務的更多可能。

教育局表示，相關課程資訊與報名方式可至「高中及大學共創學習媒合平台」https://learningcollaboration.org/index.php/camp-high/查詢。

新北教育局今年將攜手7所科技大學開辦航空科技、機械維修、航空服務及餐廚等體驗營。圖／新北教育局提供