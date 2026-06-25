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班上7生患憂鬱症 導師鍾武龍適性引導走出低谷

中央社／ 台北25日電

苗栗農工鍾武龍曾擔任導師的班級中，陸續有7名學生罹患憂鬱症，他堅持下來，透過陪伴和適應教育，引導學生走出低谷，獲選教育部「教育愛的小故事」系列專欄人物。

教育部今天發布新聞稿，介紹最新一期「教育愛的小故事」3名教師的故事。鍾武龍的班級中陸續有7名學生出現拒絕、服藥、甚至自我傷害的狀況，挑戰接踵而來。他白天努力穩定班級學習氛圍，夜晚則和家長緊密合作，共同建立支持網絡。

鍾武龍除了盡心陪伴，也鼓勵學生透過技藝競賽走出低谷，他的學生中有人成為守護健康的白衣天使，有人投入動物照顧職場。其中一名學生小玉（化名），更是透過全國農業類技藝競賽技優保送管道，保送進入獸醫系並成功完成碩士學業，實現成為獸醫的夢想。

彰化縣私立達德商工教師陳裕彬也透過適性引導，鼓勵學習障礙、家庭突遭變故的學生投入技藝競賽，從最基礎的觀念教起，幫助學生找到歸屬感，「起點慢沒關係，只要不停止腳步。」他用無數個假日犧牲奉獻，證明教育的厚度不在於學生的起點，而在於帶領學生看見未來的終點。

新竹特殊教育學校教師溫明惠以同理心陪伴，將情緒不穩定、無人敢靠近的小霸王，轉變成人見人愛的女孩。並透過與家長建立互信合作的關係，不僅讓學生重回學習的軌道，並順利畢業和穩定就業，看到自己的價值。

教育部 憂鬱症 家長

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