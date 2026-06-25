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翻轉黑手印象！技高導入無人機課程 職業飛手月薪逾10萬

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
技高「飛行載具設計與製作」課程結合無人機操作、3D 列印與基礎維修訓練，培養學生跨域實作能力。圖／技專校院招生專業化總辦公室提供
技高「飛行載具設計與製作」課程結合無人機操作、3D 列印與基礎維修訓練，培養學生跨域實作能力。圖／技專校院招生專業化總辦公室提供

近年無人機專業人才需求持續升溫，具備實務經驗的從業人員月薪甚至可突破10萬，專案型飛手日薪也有機會達2萬元以上。技專校院招生專業化總辦公室表示，技術型高中也因應產業趨勢開設飛行載具課程，協助學生提早接觸新興科技、累積操作實務與跨域整合能力。

技專校院招生專業化總辦公室執行長陳素芬表示，過去提到動力機械群，多數人會聯想到汽車、飛機或軌道運輸等產業，但隨無人機技術發展，飛行載具已成為新興產業重要應用領域。技職教育透過課程導入AI、智慧感測及系統整合概念，協助學生在學習過程中掌握產業發展趨勢。

因應無人機產業發展需求，不少技高已將飛行載具相關新興科技納入課程規劃，無人機教學不再只限於基礎飛行，而是深度結合飛行載具設計與製作、AI影像辨識、感測技術及3D建模等核心內容。學生除了學習飛行操作外，也必須了解設計、製作、維修及應用等完整流程。

方曙商工飛修科主任張順舟表示，無人機技術已從軍事用途快速拓展至智慧農業、災防應變、能源巡檢及物流配送等領域。透過技高課程學習，學生除了能培養操作技能、法規觀念與考取專業證照外，也能提早認識產業趨勢與未來發展，了解新興科技產業發展潛力與職涯機會。

方曙商工學生郭芳圻因父親從軍，從小看著父親修理直升機的身影，對航空器產生濃厚興趣。進入技高就讀後，他立志朝民航與軍用機的維護領域前進。就學期間，他不僅掌握無人機的基礎維修技術，更能自主進行無人機的改裝與應用，並以「Cessna-172 輕航機啟動程序」參加專題競賽獲得佳作。

張順舟說明，無人機已成為教育現場新趨勢，也具備發展潛力，有專業軟體應用或數據分析能力的特種行業飛手，月薪上看10萬元以上。現代技職學生和課程，早已從單純勞力技術，轉為結合科技、數據與創新的專業能力，也培養面對新興產業所需的創新思維與系統整合能力。

無人機 陳素芬 汽車

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